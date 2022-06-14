Вторник, 14 Июня 2022 17:51

АрмИнфо.Более надежный, безопасный и доверительный способ оплаты посредством iPhone и Apple Watch

Пользователи iOS-системы с сегодняшнего дня могут пользоваться более надежным, безопасным и доверительным инструментом – Apple Pay, который поможет им избежать передачи их платежной карты другому лицу, касания кнопок платежного терминала или перевода наличной суммы. Сервис не заставит себя долго ждать пользователей операционной системы Android. Защита любой операции, проводимой через Apple Pay, осуществляется посредством инновационных технологий iPhone.

Для совершения бесконтактного платежа достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Любая оплата, совершенная посредством Apple Pay, обеспечена надежной защитой, поскольку она верифицируется Face ID, Touch ID или паролем устройства, а также одноразовым неповторяющимся кодом динамичной безопасности. Платежи посредством Apple Pay можно совершать в продуктовых магазинах, аптеках, при пользовании услугами такси, в ресторанах, кафе, розничных магазинах и во многих других местах.

Apple Pay можно также использовать для более быстрых и удобных покупок посредством iPhone, Apple Watch или Mac в приложениях или на сайтах, доступных в Safari, причем – без создания пользовательского счета или необходимости несколько раз вводить информацию о доставке или оплате. Apple Pay, помимо всего прочего, облегчает оплату доставки продуктов питания, онлайн-покупок, перевозки и парковки. Apple Pay можно использовать также для совершения платежей в приложениях Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность имеют ключевое значение для Apple Pay. При прикреплении кредитной или дебетовой карты к Apple Pay реальный номер этой карты не сохраняется ни в устройстве, ни в серверах Apple. Вместо этого, устройству присуждается неповторяющийся номер счета, который шифруется и хранится в сертифицированном чипе «Безопасный элемент» (Secure Element), который предусмотрен для безопасного хранения платежной информации.

Управлять Apple Pay очень легко. Достаточно просто зайти в приложение Wallet в iPhone, нажать знак «+» и следовать указаниям для добавления кредитной или дебетовой карты АраратБанка. Клиент может начать использовать Apple Pay сразу после прикрепления карты к iPhone, Apple Watch, iPad или Mac. Клиенты продолжат пользоваться всеми льготами и преимуществами, предлагаемыми Банком держателям карт.

Более детальная информация об Apple Pay представлена здесь (http://www.apple.com/apple-pay/)

Для получения более подробной информации об АраратБанке – пройти по ссылке (https://www.araratbank.am).