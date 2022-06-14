Вторник, 14 Июня 2022 16:50

АрмИнфо. Находящийся в Софии с официальным визитом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с главой МИД Болгарии Теодорой Генчовской.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече собеседники высоко оценили текущий уровень армяно-болгарских межгосударственных отношений, основанных на многовековой дружбе и выразили готовность максимально активизировать сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. Была подчеркнута важность официальных взаимных визитов на высшем уровне, регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Стороны коснулись возможностей увеличения объемов товарооборота и инвестиций, и отметили важность использования имеющегося в этих сферах значительного потенциала. В этом контексте был сделан акцент на деятельности армяно-болгарской межправительственной комиссии, отмечено значение активизации контактов между деловыми кругами.

Стороны также указали важность работ по созданию международного транспортного коридора от Персидского залива до Черного моря. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии партнерства РА-ЕС.

Собеседники коснулись связей между Арменией и Болгарией в сфере образования и культуры. В этой связи Мирзоян поблагодарил болгарские власти за бережное отношение к армянскому культурному наследию и за организацию обучения граждан Армении в болгарских вузах в рамках двусторонней межправительственной программы.

Стороны обсудили ряд вопросов региональной и международной

безопасности. Глава МИД Армении представил ситуацию вокруг

нагорно-карабахского конфликта и позицию армянской стороны в

отношении процессов, направленных на установление регионального мира

и стабильности, переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Подчеркнута посредническая роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в продвижении мирного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В этой связи Мирзоян высоко оценил позицию Болгарии.

При этом глава МИД РА выразил обеспокоенность продолжающейся антиармянской и воинственной риторикой властей Азербайджана, провокационными действиями против Армении и Нагорного Карабаха. Он также обратил внимание коллеги на то, что, грубо попирая нормы международного гуманитарного права, Азербайджан продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц.

Особый акцент был сделан на предотвращении проведения Азербайджаном политики искажения или уничтожения идентичности армянских памятников, являющихся частью универсального культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, в результате 44-дневной войны. В этом контексте Мирзоян подчеркнул неотложность четкого и целенаправленного реагирования международного сообщества, а также вовлечения соответствующих международных организаций в Нагорный Карабах, особенно императив осуществления беспрепятственной миссии ЮНЕСКО по установлению фактов.

Арарат Мирзоян проинформировал коллегу о последних событиях в процессе нормализации армяно-турецких отношений.

В рамках визита в Софию, в Министерстве иностранных дел Болгарии состоялась церемония подписания программы сотрудничества в сфере культуры на 2022-2025 гг между Министерствами культуры Армении и Болгарии. Программу подписали Мирзоян и министр культуры Болгарии Атанас Атанасов.