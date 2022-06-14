Вторник, 14 Июня 2022 16:47

АрмИнфо.В Национальной библиотеке Катара 14 июня откроется временная выставка культурного армянского достояния "Арабские сообщения из Армении: наследие для культурного диалога".

Как сообщает пресс-служба Минобразования, науки, культуры и спорта РА, к временной выставке будет представлено 9 экспонатов дубликатов из нумизматико-археологических коллекций Музея истории Армении, а именно серебряные и медные дирхемы, выпущенные в 752 году на монетных дворах "Двин", "Армения", "Харунабад" и "Алеппо". Золотой динар, медные войлоки, выпущенные Бардинским монетным двором, а также экземпляры бронзового двуглавого топора XVIII века с растительным орнаментом и изображениями животных. На плакатах будут представлены культурные ценности и исторические факты, связанные с армяно-арабскими отношениями. Выставка продлится неделю.

В МОНКС РА также напомнили, что глава ведомства Ваграм Думанян, находится в Катере с двухдневным визитом в составе делегации премьер-министра РА. Накануне в присутствии премьер-министров Катара и Армении между двумя странами был подписан ряд документов, один из которых соглашение об армяно-катарском сотрудничестве в сфере образования, высшего образование и научные исследования.

Ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян и ректор Университета Катара Хасан бин Рашид Аль- Дархам подписали соглашение о сотрудничестве между двумя университетами.