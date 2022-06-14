Вторник, 14 Июня 2022 16:41

АрмИнфо.Для Армении неприемлемы формулировки о так называемом коридоре, и это для нее "красная линия". Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу <Аль-Джазира>, отвечая на вопрос, каковы подходы и позиция Армении в отношении <коридора>, проходящего через территорию Армении, который должен соединить Азербайджан с Анкарой

Пашинян подчеркнул, что согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в регионе существует только один коридор, и это Лачинский, связывающий Армению с Нагорным Карабахом. <Но в трехстороннем заявлении есть также положение, касающееся открытия коммуникаций. Я имею в виду железные дороги, пути, и мы готовы, и фактически уже обсуждаем вопрос открытия региональных коммуникаций, по принципу взаимного уважения суверенитета и незыблемости границ", - сказал он.