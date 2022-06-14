Вторник, 14 Июня 2022 16:39

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу <Аль-Джазира>, отвечая на вопрос об отношениях РА с соседними странами, в частности с ИРИ, которая <будучи Исламской Республикой, встала на сторону Армении против Азербайджана>, выразил надежду на развитие отношений с ИРИ и Катаром.

Как отметил Пашинян, Армении соседствует с четырьмя странами, с двумя из них - с Грузией и Ираном очень хорошие отношения. "Иран для нас является дружественной страной, которая имеет хорошие отношения и с Азербайджаном. И мы не намерены не иметь хороших отношений со странами, имеющих хорошие отношения с Азербайджаном. Сейчас у нас очень тесные связи с Ираном, кстати, мы надеемся, что, сотрудничая с Ираном, мы сможем расширить двусторонние отношения и с Катаром>, - сказал он.

По словам премьера, власти РА сейчас работают над развитием коммуникаций между Ираном и Арменией, и в настоящее время занимаются строительством стратегически важной магистрали под названием Север-Юг, соединяющей границу Армении с Грузией с границей с Ираном. <Мы надеемся, что в результате этой программы наши экономические отношения с Ираном будут развиваться лучше. Кстати, Евразийский экономический союз, членом которого является Армения, имеет соглашение о свободной торговле с Ираном, что очень важно в контексте наших двусторонних отношений", - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства РА также выразил надежду на рост торговли между Арменией и Катаром. <В Армении очень теплое отношение к арабскому миру, поскольку между нами есть традиционные связи. Сейчас я надеюсь на рост двусторонней торговли между Арменией и Катаром, ввиду сложившейся довольно позитивной политической обстановки в наших двусторонних отношениях>, - сказал премьер-министр.