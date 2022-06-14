Вторник, 14 Июня 2022 16:37

АрмИнфо. В Армении судьи, решения которых по небрежности или по злостному умыслу привели к последствиям в Европейском суде по правам человека, могут быть уволены. Об этом 14 июня на пленарном заседании Национального Собрания заявил заместитель министра юстиции Григор Минасян, в первом чтении представивший поправки в Судебном кодексе.

По словам замминистра, с 2008 по 2018 годы в ЕСПЧ рассматривались и продолжают расследоваться целый ряд дел. При этом, в отношении судьи, по вине которого Армения проиграла в Европейском суде, не могут быть применены санкции, если с момента принятия ЕСПЧ решения прошло 15 лет. При проведении расследований суд указал на важность обеспечения прав на собственность, исключения пыток, личной неприкосновенности, справедливое судопроизводство. С ходатайствами о привлечении судей к ответственности обращается в Высший судебный совет Министерство юстиции.

Замминистра отметил, что на основании решений ЕСПЧ есть возможность привлечения к ответственности судей, совершивших нарушения при вынесении судебных актов по делу о 1 марта 2008 года. <Если выявятся нарушения, допущенные конкретным судьей, он может быть привлечен к ответственности>, - отметил Минасян.