Вторник, 14 Июня 2022 16:36

АрмИнфо.Армения присоединится единой системы спутниковой связи государств-участников СНГ на базе спутниковых систем связи военного назначения Российской Федерации.

Так, 14 июня с трибуны парламента РА, замминистра обороны РА Арман Саркисян сообщил, что согласно законопроекту "О ратификации Соглашения об использовании военных систем связи военного значения и их дальнейшем совершенствовании" Армения присоединяется к инициативе о совместном использовании систем спутниковой связи военного назначения (документ подписан 6 июня 2018 года в России на заседании Совета государств-участников СНГ).

По его словам, целью соглашения является развитие единой системы спутниковой связи государств-участников СНГ на базе спутниковых систем связи военного назначения Российской Федерации.

Саркисян отметил, что пропускная способность ретрансляторов российских спутников военного назначения предоставляется сторонам по соглашению исходя из интересов организации взаимоотношений между Вооруженными Силами государств-участников и их структур военного управления Вооруженными силами.

Саркисян также добавил, что Армения присоединилась к соглашению с оговоркой, согласно которой РА примет отдельное решение о распространении положений соглашения на государства, которые присоединятся к нему.

Отметим, что голосование по законопроекту состоится 15 июня.