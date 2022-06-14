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АрмИнфо.Армения присоединится единой системы спутниковой связи государств-участников СНГ на базе спутниковых систем связи военного назначения Российской Федерации.
Так, 14 июня с трибуны парламента РА, замминистра обороны РА Арман Саркисян сообщил, что согласно законопроекту "О ратификации Соглашения об использовании военных систем связи военного значения и их дальнейшем совершенствовании" Армения присоединяется к инициативе о совместном использовании систем спутниковой связи военного назначения (документ подписан 6 июня 2018 года в России на заседании Совета государств-участников СНГ).
По его словам, целью соглашения является развитие единой системы спутниковой связи государств-участников СНГ на базе спутниковых систем связи военного назначения Российской Федерации.
Саркисян отметил, что пропускная способность ретрансляторов российских спутников военного назначения предоставляется сторонам по соглашению исходя из интересов организации взаимоотношений между Вооруженными Силами государств-участников и их структур военного управления Вооруженными силами.
Саркисян также добавил, что Армения присоединилась к соглашению с оговоркой, согласно которой РА примет отдельное решение о распространении положений соглашения на государства, которые присоединятся к нему.
Отметим, что голосование по законопроекту состоится 15 июня.
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|Делегация МО Армении принимает участие в оборонной выставке "Евросатор-2022" в Париже
|Вице-спикер РА: Совместные усилия Еревана и Москвы направлены на выявление новых перспективных сфер стратегического взаимодействия
|Минобороны: В Армении стартовал летний призыв
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|Армения и Катар углубляют сотрудничество в здравоохранительной сфере
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|ЮКЖД и мэрия Еревана вывезли тонны мусора с железнодорожных линий
|Движение сопротивления приглашает всех обеспокоенных судьбой страны на площадь Франции в Ереване 14 июня в 19:30
|<Путь на Кавказ>: В Национальной библиотеке Армении открылась уникальная экспозиция, посвященная А.С. Грибоедову
|А помните, был такой короновирус?
|Адвокаты требуют у суда закрыть в Армении офис фонда Сороса
|Апелляционный суд Армении отклонил жалобу на арест продюсера Армена Григоряна
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|Оппозиционный депутат: Внутри Азербайджана в больших масштабах генерируется неприязнь к русским
|Москва намерена повысить контроль над деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве
|У Института экономики и Института археологии и этнографии НАН РА новые руководители
|Армянский учёный принял участие в Международной научной конференции, приуроченной Дню науки в Туркменистане
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|Насильственные инциденты, включая применение специальных средств 3 июня нуждаются в расследовании: посол ЕС ответила на письмо Тагуи Товмасян
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