Вторник, 14 Июня 2022 16:36

АрмИнфо.Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно путем мирных переговоров. Подобное обоюдное мнение на встрече 14 июня в Софии выразили глава МИД Армении Арарат Мирзоян и президент Болгарии Румен Радев.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, об этом стороны заявили в контексте обсуждения актуальных вопросов международной и региональной безопасности.

В этом ключе Мирзоян рассказал о текущей ситуации на Южном Кавказе, и в частности, об отношениях между Арменией и Азербайджаном, и последних событиях в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД Армении указал на роль Минской группы ОБСЕ в долгосрочном урегулировании карабахского конфликта. В этой связи он высоко оценил позицию Болгарии по урегулированию конфликта в рамках сопредседателей МГ ОБСЕ.

В числе других гуманитарных вопросов, требующих неотложного решения была подчеркнута необходимость репатриации армянских военнопленных и других заключенных, сохранения армянских религиозных, исторических и культурных памятников в Арцахе.

Мирзоян также проинформировал президента Болгарии о ходе армяно-турецкого урегулирования.

Собеседники, поздравив друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Болгария, отметили, что за последние три десятилетия сотрудничество между двумя странами развивалось на основе взаимного доверия и уважения.

Мирзоян и Радев касаясь перспектив развития армяно-болгарских отношений, выразили обоюдную готовность углублять политический диалог между двумя странами, сотрудничество в сферах торговли, экономики, транспорта, туризма и образования.

Собеседники сошлись во мнении, что взаимные визиты, в том числе на высшем уровне, будут способствовать полной реализации имеющегося потенциала сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Касаясь перспектив международного сотрудничества в сфере транспортной инфраструктуры, собеседники отметили важность интенсивных работ по созданию транспортного коридора "Персидский залив - Черное море".