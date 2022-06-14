Вторник, 14 Июня 2022 16:15

АрмИнфо. Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД) торжественно открыла сезон летних пассажироперевозок. Современный пассажирский поезд курсирующий в направление грузинского курортного города Батуми, отправился из железнодорожной станции Еревана в 14:05, в числе пассажиров которого был и генеральный директор организации Алексей Мельников.

Перед отправлением, в беседе с журналистами, он сообщил, что на первый рейс было продано 134 билета, вместо 60 годом ранее. <Учитывая, что вместимость вагонов составляет 150 мест, можно сказать, что сегодня поезд практически полностью заполнен>, - сказал глава ЮКЖД.

Отвечая на вопрос корр. АрмИнфо, он заметил, что из года в год растет востребованность данного направления не только со стороны туристов, но и граждан Армении. Ссылаясь на результаты проведенного анализа по пассажироперевозкам, Мельников заметил, что 35% пассажиров ЮКЖД представлены гражданами Армении.

По его словам, рейс по данному маршруту будет осуществляться два раза в неделю: из Еревана по вторникам и пятницам, и отправление из Батуми - по средам и субботам. При этом в остальные дни недели, как подчеркнул глава ЮКЖД, будет курсировать пассажирский поезд по маршруту Ереван- Тбилиси- Ереван. В этой связи он пояснил: <По определенным причинам в направлении Батуми поезд будет отправляться дважды в неделю. С Грузинской железной дорогой (ГЖД) мы подобрали расписание таким образом, чтобы у наших пассажиров, гостей была возможность состыковать рейсы из Тбилиси в Батуми с помощью подвижного состава ГЖД. Стыковка будет осуществлена таким образом, чтобы после прибытия нашего поезда в кратчайшие сроки было отбытие грузинского поезда <Штадлер>, курсирующего из Тбилиси в Батуми>. При этом он заметил, что ведутся работы с грузинскими коллегами для обеспечения комфортного процесса приобретения билетов на <Штадлер> для пассажиров ЮКЖД.

Говоря о своем отправлении на поезде Ереван-Батуми-Ереван, Алексей Мельников рассказал, что на первом рейсе отправиться в Тбилиси для встречи с грузинскими железнодорожниками. <Каждый год проводятся встречи, на которых мы обсуждаем нашу работу, взаимодействие, планы, подписываем различного рода документы, которые регулируют и регламентируют работу железнодорожного транспорта двух государств>, - поделился он.

Отметим, что рейс Ереван-Батуми-Ереван осуществляется на современных, комфортабельных вагонах, закупленных ЮКЖД в 2021 году. Вагоны оборудованы современной системой кондиционирования, Wi-Fi, удобствами для людей с ограниченными физическими возможностями.

Согласно данным Южно-Кавказской железной дороги, за первые 5 месяцев текущего года количество пассажиров на ЮКЖД увеличилось в годовом исчислении на 23% или 177 тыс. пассажиров.

Напомним, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.