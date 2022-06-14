Вторник, 14 Июня 2022 14:36

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян примет участие в юбилейном, 25-ом Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 15-18 июня 2022 года. Данную информацию АрмИнфо подтвердили в аппарате президента РА.

Детали повестки визита Хачатуряна в Санкт-Петербурге будет представлена позже.

Примечательно, что ранее армянские СМИ сообщали, что изначально в форуме должен был принимать участие премьер-министр Армении Никола Пашинян, который нашел предлог, чтобы не ехать на ПМЭФ и отправил вместо себя президента РА.

ПМЭФ - это уникальное ежегодное международное событие в мире экономики и бизнеса.

Форум ПМЭФ объединяет ведущих мировых политиков и бизнесменов, которые встречаются, чтобы определить и обсудить ключевые проблемы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и мировым сообществом и привлечь необходимые силы к поиску общей цели и нахождению вариантов решений.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков ранее заявил, что Петербургский международный экономический форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. "Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022", - отметил Кобяков.

В 2022 году страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет.

В 2021 году ПМЭФ стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. За четыре дня работы Форум посетили свыше 13 500 участников из 141 страны, в том числе представители более 1000 организаций СМИ из 46 стран.