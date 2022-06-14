Вторник, 14 Июня 2022 13:41

АрмИнфо. Для маленьких стран, особенно тех, которые окружены враждебными соседями, ключевой геополитической задачей предстает поддержание своей геополитической факторности. Подобного мнения придерживается глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

По его убеждению, без этого они обречены. "Среди важнейших компонентов факторности предстает принципиальность. Отсутствие принципов, ценностных компонентов лишает государство и народ геополитической автономности и специфичности. Такое государство становится геополитической "закуской" для соседей, особенно принципиальных и амбициозных", - добавил глава МИД НКР.

В этой связи Бабаян подчеркнул, что Арцах и Армения находятся в сложном положении, что еще более актуализирует императив поддержания геополитической факторности и принципиальности.