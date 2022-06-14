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АрмИнфо. Для маленьких стран, особенно тех, которые окружены враждебными соседями, ключевой геополитической задачей предстает поддержание своей геополитической факторности. Подобного мнения придерживается глава МИД Арцаха Давид Бабаян.
По его убеждению, без этого они обречены. "Среди важнейших компонентов факторности предстает принципиальность. Отсутствие принципов, ценностных компонентов лишает государство и народ геополитической автономности и специфичности. Такое государство становится геополитической "закуской" для соседей, особенно принципиальных и амбициозных", - добавил глава МИД НКР.
В этой связи Бабаян подчеркнул, что Арцах и Армения находятся в сложном положении, что еще более актуализирует императив поддержания геополитической факторности и принципиальности.
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|Глава МИД Арцаха: Маленькие страны без геополитической автономности становятся геополитической "закуской" для соседей
|Глава МИД Арцаха: Маленькие страны без геополитической автономности становятся геополитической "закуской" для соседей
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|Посол Франции в РА и глава Американского Университета Армении обсудили вопросы взаимодействия
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|Делегация МО Армении принимает участие в оборонной выставке "Евросатор-2022" в Париже
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|Оппозиционный депутат: Внутри Азербайджана в больших масштабах генерируется неприязнь к русским
|Москва намерена повысить контроль над деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве
|У Института экономики и Института археологии и этнографии НАН РА новые руководители
|Армянский учёный принял участие в Международной научной конференции, приуроченной Дню науки в Туркменистане
|Степанакерт: Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Арцах
|Араик Арутюнян: В Арцахе высоко ценят усилия России, направленные на мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта
|Землетрясение в Турции ощущалось и в Армении
|Курс на откат: В Армении заговорили об отказе от российских ракет. Почему?
|В Москве состоялись туркмено-российские переговоры на высшем уровне
|Нобелевский лауреат, учёный Ардем Патапутян прибыл в Армению
|Насильственные инциденты, включая применение специальных средств 3 июня нуждаются в расследовании: посол ЕС ответила на письмо Тагуи Товмасян
|Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным инвестиционным направлением в Центральной Азии
|Новый Уголовный кодекс РА не будет предусматривать ответственности за тяжкое оскорбление
|Суд в Ереване отклонил ходатайство об аресте директора телеканала <Еркир Медиа>
|Лавров: Впервые в рамках ОДКБ закреплен принцип неделимости безопасности
|В контексте карабахского урегулирования статус Нагорного Карабаха является ключевым: Пашинян
|Главы МИД ОДКБ в Ереване приняли совместное заявление по вопросам международной безопасности
|Дашнакцакан: Политические преследования в Армении приобретают системный характер
|Генсек ОДКБ: Ситуация непростая во всех наших трех регионах коллективной безопасности
|Сейран Оганян обвинил власти Армении в непонимании закона <Об обороне> и политизации должности начальника ГШ ВС
|Мирзоян: До сих пор открыт вопрос, связанный с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении
|Кара Макдональд на встречах в Ереване подчеркнула приверженность США оказанию помощи армянскому народу в построении демократического будущего
|Бюро "Ай Дат" призывает Совет Европы осудить деструктивную роль Турции в карабахском конфликте
|СНБ Армении задержал директора телекомпании "Еркир Медиа"
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|В этом году число посетителей фестиваля ©Yerevan Wine Days достигло 60 тысяч
|Фильм из Армении “Мое черное сердце” показали на международном кинофестивале этнического и регионального кино в Чувашии
|Представители Армении участвуют в Молодежном форуме СНГ "Молодые парламентарии - взгляд в будущее Содружества"
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