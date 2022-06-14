Вторник, 14 Июня 2022 10:44

АрмИнфо. Делегация во главе с заместителем министра обороны РА Кареном Брутяном находится в Париже для участия в международной выставке вооружений "Евросатор-2022".

Как сообщает пресс-служба МО РА, в рамках визита 13 июня Карен Брутян встретился с министром вооруженных сил Французской Республики Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества между Арменией и Францией в сфере обороны.

Отметим, что выставка проходит в Париже с 13 по 17 июня. в выставочном центре Paris Nord Villepinte. "Евросатор-2022", считающаяся крупнейшей в мире международной выставкой вооружения наземной и противовоздушной обороны и безопасности.