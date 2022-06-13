Понедельник, 13 Июня 2022 18:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 4/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25а, 25/1, 25/2, 27 на улице Молдовакан, 4, 6 на улице Д.Маляна, 1, 4, 4/1 на переулке Д.Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-14:00 собственные дома квартала ‘Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ариндже;

11:00-16:00 собственные дома 1-25, 10-31 на 25-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 36 на улице Пушкина, 19 на улице Теряна, жильцы-абоненты жилого дома 62 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улицы Айгестана 9, 11, жилой дом 33/1 на пр. Маштоца, бывший колхоз ‘Нор-Уги”, жилой дом 23 на улице Чехова, Арташатское шоссе, собственные дома на улицах 1, 9, 13 в кв. ‘Норагавит”, собственные дома на 4-ом и 5-ом переулках 1-ой улицы кв. ‘Норагавит”, жилой дом 135 на пр. Аршакуняца, собственные дома на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 3/1 на улице А.Акобяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19А на улице Давида Анахта, жилые дома 62, 62/1 на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12/1 на улице Рубинянца, жилой дом 106 на улице Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома улицы Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), село Джрашен;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Маргара, Аразап, Тандзут, Аргаванд;

12:00-14:00 села Айтаг и Ферик;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Ерасх;

10:00-16:00 частично кварталы 2, “Каяран”, ООО ‘Голден Фиш”, ЗАО “Айджрмукоюги’, ЗАО дорожно-строительная организация “Трансшин”, ЗАО “Берма”, ЧП ‘Грета Авагян”, ‘”Лафик”, ЗАО ''Хор Гаг” в городе Масис; частично село Лусарат;

10:30-14:30 частично улицы Ачаряна и Еркатугаиннери в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Димитров;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Гомк;

10:30-13:00 частично село “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00-12։30 село Драхтик;

11։00-14։00 частично община Варсер; Служба управления филиала "Гегама", "Автотехобслуживание", телецентр "Севан’’, "Лев Лен", "Ара-Арег", ООО “Г. Седракян’’, ООО "Ранчпар", ЧП ‘А.Тер-Григорян”, “Ш.Бозоян”, “Э.Мхитарян”, “А.Салазарян”, “Г.Погосян”, Насосная станция-1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15։00 частично община Варденик; здания школ N1, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11։00-15։00 село Арапи в Ахурянском регионе;

в Лорийской области:

10:00-13:00 кварталы ‘Чаренц”, “Кентронакан мас”, “Телман”, ‘Сурб ншан”, школа N2, торговый центр, поликлиника, кадастр и военный комиссариат в городе Степанаван;

10:00-16:00 квартал “Энгельс” в городе Алаверди;

в Сюникской области:

10:00-11:00 частично улицы Гусана Ашота, Гетапня, квартал ‘Горис гюх” в городе Горис;

10:30-14:30 частично село Шурнух;

11:00-16:30 частично село Брнакот;

15:00-16:30 частично село Хот.