Понедельник, 13 Июня 2022 18:31

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил введение экономических санкций против России, заявив, что это противоречит национальным интересам страны.

Тем самым Гарибашвили ответил оппонентам правительства "Грузинской мечты" внутри страны, а также западным политикам, которые считают позицию Тбилиси по антироссийским санкциям недостаточно четкой.

"Евросоюз ежедневно платит России миллиард долларов. С начала войны 90 миллиардов долларов зашло в Россию в результате той торговли, которая до сих пор существует у Европы с Россией", - заявил премьер на заседании правительства.

По его словам, после введения санкций Грузии <фактически придется разорвать торгово- экономические отношения с Россией>, что неизбежно затронет не только 1 миллион грузин, проживающих в РФ, но и до 4 миллионов жителей Грузии.

"У нас что нет своих национальных интересов или у нас не живут люди? Может быть грузинский народ снова хочет войны, угнетений, потери территорий, нашей государственности?", - сказал премьер, передает Новости-Грузия.

Гарибашвили пообещал, что в будущем повторит эти вопросы еще более громко. Здесь же он добавил, что ждет "справедливого решения" по предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Отметим, что сначала боевых действий вокруг Украины, власти Грузии неоднократно заявляли, что не поддержат экономические санкции против России, однако окажут политическую и гуманитарную поддержку официальному Киеву