Понедельник, 13 Июня 2022 18:30

АрмИнфо. Судьба Шаумянского района - яркий пример перспективы любого статуса Арцаха в составе Азербайджана. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Он напомнил, что 30 лет назад в результате репрессий, нападений и преступных действий со стороны Азербайджана 20 000 жителей Шаумянского района Республики Арцах были выселены и депортированы, более 700 человек были убиты или пропали без вести, исторические армянские поселения были опустошены от армян, подверглись грабежу, армянские духовно-культурные ценности района подверглись вандализму и уничтожению.

"''Дома армян были разделены, а <новые хозяева> Азербайджана масляной краской написали на воротах свои имена. Церковь была осквернена и превращена в загон для овец. Крест сломали, колокол разбили выстрелом из винтовки, а осколки разбросали туда- сюда'', - рассказывают очевидцы.

Преступления, совершенные против шаумянцев, были актом "наказания> за реализацию их права на свободное волеизъявление и самостоятельной и достойной жизни на своей родине.

Вопрос о восстановлении справедливости и нарушенных прав шаумянцев, лишенных родины по этническому и религиозному признаку, четко не зафиксировался в повестке переговоров, власти Азербайджана не были привлечены к ответственности за совершенные против них преступления. Более того, эта безнаказанность продолжает порождать новые преступления, свидетелями которых мы были в апреле 2016 года, во время азербайджанской агрессии, развязанной против народа Арцаха в сентябре 2020 года, и продолжает проявляться после трехстороннего заявления о прекращении огня 9 ноября.

Международное сообщество продолжает проявлять предосудительное равнодушие к происходящему, что не вытекает из принципа всеобщности защиты прав человека", - отметил Омбудсмен НКР.