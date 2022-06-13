Понедельник, 13 Июня 2022 16:54

АрмИнфо.Конверс Банк и Детский городок профессий Ситизен объявили о начале сотрудничества , в рамках которого Банк берет на себя сложную и ответственную задачу по предоставлению валюты Z детям в Детском городке и оказанию банковских услуг.

«Конверс Банк представлен на различных площадках, в том числе детских. Cityzen- одна из самых популярных развлекательных площадок , которая также позволяет детям познакомиться с разными профессиями. Мы уверены , что филиал Конверс Банка в Cityzen станет одним из предпочтительных мест для ознакомления детей с банковским делом и с базовыми знаниями в финансовой сфере. Мы также планируем организовывать различные мероприятия и встречи на этой площадке»,- уведомили в Банке.