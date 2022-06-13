Понедельник, 13 Июня 2022 16:23

АрмИнфо.Находящийся с официальным визитом в Катаре премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с эмиром Государства Катар, шейхом Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, эмир Катара высоко оценил налаженные между Арменией и Катаром добрососедские отношения и взаимное доверие, подчеркнув, что катарская сторона заинтересована в развитии и укреплении двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Никол Пашинян поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс армяно-катарскому сотрудничеству, в том числе в экономической и гуманитарной сферах.

Премьер-министр Армении и эмир Катара подчеркнули большой потенциал сотрудничества между двумя дружественными странами и взаимную готовность к расширению и укреплению отношений.

Стороны подчеркнули важность развития отношений особенно в сферах экономики, информационных технологий, науки, воздушной коммуникации, туризма и культуры.

Никол Пашинян коснулся сформированной в РА бизнес-среды и отметил, что правительство Армении готово в рамках своего инструментария поддержать реализацию со стороны катарских компаний возможных инвестиционных программ.

Собеседники выразили уверенность, что официальный визит премьер-министра Армении и предусмотренные повесткой дня встречи будут способствовать расширению и углублению связей в сферах инвестиций и торговли.

Премьер-министр Пашинян пригласил эмира Государства Катар посетить Армению с официальным визитом. Приглашение было с радостью принято