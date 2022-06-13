Понедельник, 13 Июня 2022 16:21

АрмИнфо.Компания <Южно-Кавказская железная дорога> совместно с мэрией Еревана организовали очистительные работы по вывозу мусора с железнодорожной полосы, пролегающей по административным районам столицы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С железнодорожной колеи и полосы отвода в столичной общине Канакер-Зейтун были вывезены тонны мусора, для чего были задействованы спецтехника компании и мэрии города. На малодеятельном участке линии Алмаст-Канакер мусор сваливают жители окрестных густонаселенных районов города, причем свозится он туда в том числе грузовыми автомобилями.

Компания <Южно-Кавказская железная дорога> выражает признательность мэрии Еревана за содействие в деле очистки железнодорожной полосы, а также надеется, что муниципальные власти проконтролируют санитарную ситуацию на железнодорожных линиях в пределах города. Компания также надеется на сознательность и чистоплотность граждан, проживающих вблизи железнодорожных линий.