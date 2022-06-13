Понедельник, 13 Июня 2022 16:14

АрмИнфо.В Национальной библиотеке Армении открылась уникальная выставка, посвященная великому российскому прозаику, драматургу, дипломату, композитору Александру Сергеевичу Грибоедову. Экспозиция именуется <Путь на Кавказ> и посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.

На выставке представлены копии уникальных экспонатов, которые хранятся в архивах Министерства иностранных дел РФ, среди наиболее ценных страницы Гюлистанского мирного договора 1813 года, заключенного между Россией и Персией. Выставка содержит также материалы, посвященные созданию Восточного департамента в МИД Российской империи, в котором служил А.С. Грибоедов.

Второй блок материалов представлен архивными и современными фотографиями родовой усадьбы Грибоедовых в селе Хмелита (Смоленская область), где прошло детство и юность писателя.

Третий блок подготовлен Национальной библиотекой Армении, и представляет собой публикации разных годов бессмертной комедии Грибоедова <Горе от ума>, помимо этого широко представлена литература о Грибоедове, в частности книги М. Алавердянца <Кончина А.С. Грибоедова>, М. Овчинникова <Особая миссия: очерки о Грибоедове>, И. Ениколопова <Грибоедов и Восток>, переводы произведений Грибоедова на армянский язык, нотные издания, открытки, плакаты, иллюстрации, а также опубликованные в периодических изданиях статьи и др.

По словам директора Нацбиблиотеки Анны Чолян, в Армении отношение к личности Грибоедва всегда определялось чувством благодарности, что обусловлено его дипломатической деятельностью на Кавказе. Возвращаясь к истории, она напомнила, что 1828 год ознаменовался подписанием Туркманчайского договора по завершению русско-иранской войны, благотворно повлиявшем на будущее армянского народа. В этой связи Чолян подчеркнула, что дипломат принимал участие в его составлении и подписании. В этом же году в Ереванской крепости, которую отвоевали русские войска, силами офицеров любительского театра, состоялась первая постановка комедии <Горе от ума>, на которой присутствовал сам драматург.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли также участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, сотрудники посольства, директор историко- культурного и природного музея-заповедника Хмелита (где расположена усадьба семьи Грибоедовых) Надежда Кулакова, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Максим Скороходов и др.

В беседе с журналистами российский Посол выразил мнение, что Кавказ и Армения были делом жизни для Грибоедова. В этой связи он напомнил о Туркманчайском договоре, в рамках которого благодаря писателю и дипломату удалось вернуть из Персии в Армению порядка 40 тыс. армян. <Это то, что делает Грибоедова фигурой особого плана и масштаба. Но лично для меня, важна его личность, как блестящего выдающегося российского дипломата, как пример беззаветного служения своему отечеству>, - подчеркнул Посол.

По завершению торжественной части, в Национальной библиотеке состоялась лекция, посвященная А.С. Грибоедову, которую провел старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Максим Скороходов.