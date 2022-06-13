Понедельник, 13 Июня 2022 16:13

АрмИнфо. За последнее время новостная повестка сменилась и все забыли про эпидемию коронавируса.

Однако, статистика Минздрава Армении нам напоминает о том, что вирус всё еще есть. И так, согласно ведомству, в Армении с 6-12 июня не было зарегистрировано летальных исходов от вируса, на лечении находится 67 пациентов, еще 47 выздоровели.

По данным ведомства, в стране за указанный период было зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. За этот временно отрезок было проведено 10 782 теста.

Общее количество вакцинированных на 12 июня составило 2 207 307, первый компонент получили 1 136 403 человек, полностью вакцинировались - 1 009 922, бустер получили - 56 650 граждан.