Понедельник, 13 Июня 2022 14:14

АрмИнфо. Адвокаты Тигран Атанесян и Маргарита Гюлумян 13 июня обратились в суд с иском о закрытии фонда Сороса (Фонд Открытого общестьва) в Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал Тигран Атанесян.

<Я и адвокат Маргарита Гюлумян представили в суд общей юрисдикции г. Еревана иск с требованием закрыть оффшорный офис коррумпированного олигарха Джорджа Сороса в Армении. Учитывая крайнюю важность и актуальность вопроса, а также долгие сроки рассмотрения судебных дел, исходя из необходимости скорейшего прекращения антинациональной деятельности этого оффшорного фонда, мы обратились в суд ходатайством применить меры по обеспечению иска и незамедлительно прекратить деятельность офиса Сороса до вступления решения суда в законную силу>, - отметил адвокат.

Он добавил, что иск <обеспечен всеми законными основаниями и обоснованиями, которые позволяют суду действовать быстро и в интересах Республики Армения>.