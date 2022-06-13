Понедельник, 13 Июня 2022 14:12

АрмИнфо. Апелляционный суд Армении под председательством судьи Лусине Ованнисян отклонил жалобу стороны защиты на арест Армена Григоряна. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник, юрист Рубен Меликян.

<Решение было предсказуемым, учитывая политический и дискриминационный характер уголовного преследования Армена Григоряна. Остальные комментарии после получения полного текста решения и ознакомления с ним>, - написал Меликян.

Напомним, что бывший участник КВН, продюсер Армен Григорян задержан по подозрению в разжигании национальной, расовой или религиозной розни. 17 мая Служба национальной безопасности опубликовала один из видеороликов Григоряна примерно годичной давности, сообщив, что Григорян в них публично унизил национальное достоинство жителей Ширакской и Араратской долин, поставив под сомнение их этническую принадлежность.

Несмотря на опубликованный видеоролик, адвокат Армен Машинян считает, что задержание носит политический характер и в отношении Григоряна применен избирательный подход.