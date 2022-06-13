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 Понедельник, 13 Июня 2022 14:12
Александр Аванесов

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу на арест продюсера Армена Григоряна

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу на арест продюсера Армена Григоряна

АрмИнфо. Апелляционный суд Армении под председательством судьи Лусине Ованнисян отклонил жалобу стороны защиты на арест Армена Григоряна. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник, юрист Рубен Меликян.

<Решение было предсказуемым, учитывая политический и дискриминационный характер уголовного преследования Армена Григоряна. Остальные комментарии после получения полного текста решения и ознакомления с ним>, - написал Меликян.

Напомним, что бывший участник КВН, продюсер Армен Григорян задержан по подозрению в разжигании национальной, расовой или религиозной розни.  17 мая  Служба национальной безопасности опубликовала один из видеороликов Григоряна примерно годичной давности, сообщив, что Григорян в них публично унизил национальное достоинство жителей Ширакской и Араратской долин, поставив под сомнение их этническую принадлежность. 

Несмотря на опубликованный видеоролик, адвокат Армен Машинян считает, что задержание носит политический характер и в отношении Григоряна применен избирательный подход. 

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