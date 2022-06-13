После концерта в рамках визита немецкого струнного квартета состоится ряд культурных мероприятий: в том числе дискуссия о музыке со скрипачами квартета "Кус" Яной Кус и Оливером Уиллом. Она состоится 17 июня в 19:00 на цокольном этаже концертного зала имени Арно Бабаджаняна. Также будут различного рода мастер-классы. Они запланированы на 19 июня. Двери открыты для всех желающих.

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