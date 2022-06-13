Понедельник, 13 Июня 2022 13:50

АрмИнфо. Москва намерена повысить контроль над деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так на вопрос ТАСС, Будет ли российская сторона предпринимать какие-то меры для повышения контроля деятельности, осуществляемой США в биолабораториях на постсоветском пространстве, она в частности, сказала: "Да, мы намерены в ближайшее время задействовать механизмы, согласно статьям V и VI Конвенции, которые предусматривают консультации между государствами-участниками КБТО в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением её положений, а также сотрудничество в проведении любых расследований возможных нарушений обязательств по КБТО". На уточнение, известно ли Москве в каких еще странах бывшего СССР Вашингтон ведет биологические разработки, Захарова отметила, российская сторона неоднократно обращали внимание также на деятельность в Грузии так называемого Исследовательского центра общественного здравоохранения им.Р.Лугара, где на постоянной основе развёрнуто "Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия".

По ее словам, российские официальные лица (в том числе по линии МИД и Минобороны) и общественные деятели, а также грузинские эксперты и представители гражданского общества неоднократно указывали, что деятельность Центра им. Р.Лугара вызывает серьёзные вопросы на предмет соблюдения США обязательств по КБТО. В частности, отмечалось, что на базе этого биообъекта проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций.

"Об осуществляемых работах на постсоветском пространстве США по очевидным причинам предпочитают умалчивать и не предоставляют информацию в рамках мер укрепления доверия КБТО. Утверждения, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения, не соответствуют действительности. Очевидно, что содействие в области здравоохранения не требует участия американских военных. Более того, неоднократно делавшиеся американской стороной пояснения, что США занимаются сбором биоматериала и мониторингом эпидемиологической ситуации, лишь подкрепляют и усиливают наши опасения в контексте соблюдения КБТО, в том числе с учётом вскрывшихся на Украине фактов", - добавила официальный представитель МИД РФ.

В свою очередь, продолжила Захарова, деятельность России в медико-биологической сфере носит сугубо мирный характер и полностью соответствует обязательствам по КБТО. "Это подтверждается, в частности, ежегодно предоставляемыми нашей страной сведениями в рамках мер укрепления доверия КБТО", - отметила дипломат.

Отметим, что на территории Армении функционирует 12 биолабораторий. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы и в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5 млн, а общая объем финансирования составил $18 млн. В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели.