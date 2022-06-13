Понедельник, 13 Июня 2022 13:31

АрмИнфо. У Института экономики НАН РА и Института археологии и этнографии НАН РА новые руководители. Так, согласно сообщению пресс-служба Национальной академии наук Армении, в ходе заседания президиума НАН РА Давид Арутюнян был избран директором Института экономики НАН РА, а Арсен Бобохян единогласно был избран директором Института археологии и этнографии НАН РА.

Давид Арутюнян представляя программу развития Института экономики имени Котаняна НАН РА на 2022-2027 годы отметил, что цель сформировать молодые научные кадры, привлекать новые профессиональные кадры, участвовать и становиться бенефициарами национальных и международных конкурсов, сотрудничать с международными аналитическими центрами, министерствами экономической направленности Правительства РА, комитетами экономического ориентация Национального собрания, организация международных конференций.

"В эпоху цифровой экономики в институте могут развиваться два направления: исследования экономико-математических методов, их прикладных проблем и исследования в области развития информационных технологий. На основе изучения международного опыта провести исследования по вопросам энергетической, продовольственной безопасности, представить их властям", - сказал Давид Арутюнян.

В свою очередь Арсен Бобохян, представляя программу развития Института, отметил, что главной задачей на ближайшие годы будет сохранение достижений и традиций института, формировавшихся десятилетиями, и их максимальное развитие, которое будет отвечать требованиям современной науки.

"Мы стремимся приумножить роль института в формировании эффективной, конкурентоспособной национальной исследовательской системы, направить исследовательский потенциал института на формирование международного научного паритета Армянского НИИ в области культурной антропологии, укреплять науку- образование, науку-общество, науку-экономику Интернационализация армянской научной мысли, изучение культурных ценностей и международное сотрудничество, подготовка молодых кадров, обеспечение нормального хода смены поколений, активизация отношений с организациями в той же сфере в Армении. Разработка и реализация совместных исследовательских и грантовых программ, публикация результатов исследований, участие в организации международных конференций и семинаров в институте, обучение молодежи из-за рубежа и т.д.", - отметил он.