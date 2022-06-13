|Адвокаты требуют у суда закрыть в Армении офис фонда Сороса
|Апелляционный суд Армении отклонил жалобу на арест продюсера Армена Григоряна
|Шедевры великих композиторов в Ереване или струнный квартет приглашает на концерт
|В суд представлены иски о конфискации имущества бывшего директора ереванского метрополитена
|Взгляд из Москвы: Конфликт между Арменией и Азербайджаном трансформировался в мишень геополитических игр
|Прогноз: Пределы тактического сотрудничества Турции с РФ зависят от способности Украины отстаивать свои интересы
|Оппозиционный депутат: Внутри Азербайджана в больших масштабах генерируется неприязнь к русским
|Москва намерена повысить контроль над деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве
|У Института экономики и Института археологии и этнографии НАН РА новые руководители
|Армянский учёный принял участие в Международной научной конференции, приуроченной Дню науки в Туркменистане
|Степанакерт: Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Арцах
|Араик Арутюнян: В Арцахе высоко ценят усилия России, направленные на мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта
|Землетрясение в Турции ощущалось и в Армении
|Курс на откат: В Армении заговорили об отказе от российских ракет. Почему?
|В Москве состоялись туркмено-российские переговоры на высшем уровне
|Нобелевский лауреат, учёный Ардем Патапутян прибыл в Армению
|Насильственные инциденты, включая применение специальных средств 3 июня нуждаются в расследовании: посол ЕС ответила на письмо Тагуи Товмасян
|Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным инвестиционным направлением в Центральной Азии
|Новый Уголовный кодекс РА не будет предусматривать ответственности за тяжкое оскорбление
|Суд в Ереване отклонил ходатайство об аресте директора телеканала <Еркир Медиа>
|Лавров: Впервые в рамках ОДКБ закреплен принцип неделимости безопасности
|В контексте карабахского урегулирования статус Нагорного Карабаха является ключевым: Пашинян
|Главы МИД ОДКБ в Ереване приняли совместное заявление по вопросам международной безопасности
|Дашнакцакан: Политические преследования в Армении приобретают системный характер
|Генсек ОДКБ: Ситуация непростая во всех наших трех регионах коллективной безопасности
|Сейран Оганян обвинил власти Армении в непонимании закона <Об обороне> и политизации должности начальника ГШ ВС
|Мирзоян: До сих пор открыт вопрос, связанный с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении
|Кара Макдональд на встречах в Ереване подчеркнула приверженность США оказанию помощи армянскому народу в построении демократического будущего
|Бюро "Ай Дат" призывает Совет Европы осудить деструктивную роль Турции в карабахском конфликте
|СНБ Армении задержал директора телекомпании "Еркир Медиа"
|Эксперт: Компромисс между Западом и РФ в вопросе необходимости разблокирования коммуникаций очевиден
|Дипломат: Несмотря на 30-летнее опоздание, Армения сделала критически важный шаг в направлении развития отношений с США
|В этом году число посетителей фестиваля ©Yerevan Wine Days достигло 60 тысяч
|Фильм из Армении “Мое черное сердце” показали на международном кинофестивале этнического и регионального кино в Чувашии
|Представители Армении участвуют в Молодежном форуме СНГ "Молодые парламентарии - взгляд в будущее Содружества"
|Эрдоган: Турция и Россия прилагают совместные усилия по модернизации азербайджанской армии
|В Армении прокурор обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах
|Сторонникам Движения сопротивления не позволили подойти к резиденции президента РА, где в эти минуты начинает свою работу СМИД ОДКБ
|Прогноз: Достичь деарменизации Арцаха в ближайшем будущем Алиеву не удастся
|Иранист: Иран беспокоит "Зангезурский коридор", а не уточнение границ между Арменией и Азербайджаном
|<Движения сопротивления> направляется к гостинице, где поселилась российская делегация и глава МИД РФ
|Замминистра ИД Армении рассказал помощнику госсекретаря США о гуманитарных проблемах из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха
|Азербайджан вернул заблудившегося 1 июня жителя Бердзора
|Ален Симонян: Попытка решить нагорно-карабахский конфликт силовым путем противоречит обязательству Азербайджана перед Советом Европы
|Из Баку ответили Лаврову по ситуации вокруг Паруха
|Лавров: Нормализация армяно-турецких отношений должна способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе
|Мирзоян обратил внимание Лаврова на антиармянскую и экспансионистскую риторику высшего руководства Азербайджана
|Лавров представил Пашиняну дополнительные шаги по нормализации обстановки в регионе
|Ереван надеется на поддержку Москвы в вопросе делимитации границы и возвращения военнопленных из Баку
|В центре Ереване появится памятник армяно-российской дружбе "Единство на века"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мирзоян назвал неконструктивным попытки властей Турции увязать нормализацию отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом
|Сергей Лавров убежден: другого пути кроме полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не существует
|Ереван и Москва опровергли коридорную логику разблокировки региональных коммуникаций, озвучиваемую Азербайджаном
|Мирзоян: В Армении политического кризиса однозначно нет
|Лавров: Ситуация вокруг карабахского села Парух в числе приоритетов российских военных
|При поддержке GeoProMining Русский драматический театр имени Станиславского получил новую акустическую и световую систему
|Генштаб ВС Армении впредь не будет заниматься закупками
|В Ереване пройдет гастрономический фестиваль <Утест фест>
|ЮКЖД запускает электропоезд Ереван-Севан-Шоржа
|Читать больше
АрмИнфо. В Ашхабаде проходит двухдневная Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченная к широко отмечаемому в Туркменистане Дню науки.
Международный форум проходит по инициативе и под патронатом Президента Туркменистана – вдохновителя масштабных преобразований в научной сфере и в целом инновационного развития страны.
На повестку нынешнего форума вынесены вопросы взаимодействия по приоритетным направлениям научных исследований, применения новых технологий.
Доклады были посвящены актуальным векторам развития различных отраслей знаний, результатам исследовательской работы, перспективам международного научно-технического сотрудничества, прежде всего, в области создания высокотехнологичных производств, использования цифровых технологий в социальной сфере, формирования общей академической платформы и сетевых сервисов для решения приоритетных научно-технических задач в масштабе региона и шире.
С докладом на тему «НАН РА в быстро меняющемся мире» выступил также заместитель Президента НАН РА, профессор Вардан Саакян.
В выступлениях зарубежных делегатов по цифровой системе был сделан акцент на перспективности сотрудничества с представителями научных кругов Туркменистана именно по тем направлениям, которые обозначены главой государства в его приветственном Обращении к участникам форума.
Площадкой для интенсификации столь значимого диалога зарекомендовала себя и Международная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». А с выходом на цифровой дистанционный видеоформат она только расширила свои возможности и географию, вовлекая в актуальные онлайн-обсуждения авторитетную аудиторию разных стран.
|Адвокаты требуют у суда закрыть в Армении офис фонда Сороса
|Апелляционный суд Армении отклонил жалобу на арест продюсера Армена Григоряна
|Шедевры великих композиторов в Ереване или струнный квартет приглашает на концерт
|В суд представлены иски о конфискации имущества бывшего директора ереванского метрополитена
|Взгляд из Москвы: Конфликт между Арменией и Азербайджаном трансформировался в мишень геополитических игр
|Прогноз: Пределы тактического сотрудничества Турции с РФ зависят от способности Украины отстаивать свои интересы
|Оппозиционный депутат: Внутри Азербайджана в больших масштабах генерируется неприязнь к русским
|Москва намерена повысить контроль над деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве
|У Института экономики и Института археологии и этнографии НАН РА новые руководители
|Армянский учёный принял участие в Международной научной конференции, приуроченной Дню науки в Туркменистане
|Степанакерт: Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Арцах
|Араик Арутюнян: В Арцахе высоко ценят усилия России, направленные на мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта
|Землетрясение в Турции ощущалось и в Армении
|Курс на откат: В Армении заговорили об отказе от российских ракет. Почему?
|В Москве состоялись туркмено-российские переговоры на высшем уровне
|Нобелевский лауреат, учёный Ардем Патапутян прибыл в Армению
|Насильственные инциденты, включая применение специальных средств 3 июня нуждаются в расследовании: посол ЕС ответила на письмо Тагуи Товмасян
|Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным инвестиционным направлением в Центральной Азии
|Новый Уголовный кодекс РА не будет предусматривать ответственности за тяжкое оскорбление
|Суд в Ереване отклонил ходатайство об аресте директора телеканала <Еркир Медиа>
|Лавров: Впервые в рамках ОДКБ закреплен принцип неделимости безопасности
|В контексте карабахского урегулирования статус Нагорного Карабаха является ключевым: Пашинян
|Главы МИД ОДКБ в Ереване приняли совместное заявление по вопросам международной безопасности
|Дашнакцакан: Политические преследования в Армении приобретают системный характер
|Генсек ОДКБ: Ситуация непростая во всех наших трех регионах коллективной безопасности
|Сейран Оганян обвинил власти Армении в непонимании закона <Об обороне> и политизации должности начальника ГШ ВС
|Мирзоян: До сих пор открыт вопрос, связанный с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении
|Кара Макдональд на встречах в Ереване подчеркнула приверженность США оказанию помощи армянскому народу в построении демократического будущего
|Бюро "Ай Дат" призывает Совет Европы осудить деструктивную роль Турции в карабахском конфликте
|СНБ Армении задержал директора телекомпании "Еркир Медиа"
|Эксперт: Компромисс между Западом и РФ в вопросе необходимости разблокирования коммуникаций очевиден
|Дипломат: Несмотря на 30-летнее опоздание, Армения сделала критически важный шаг в направлении развития отношений с США
|В этом году число посетителей фестиваля ©Yerevan Wine Days достигло 60 тысяч
|Фильм из Армении “Мое черное сердце” показали на международном кинофестивале этнического и регионального кино в Чувашии
|Представители Армении участвуют в Молодежном форуме СНГ "Молодые парламентарии - взгляд в будущее Содружества"
|Эрдоган: Турция и Россия прилагают совместные усилия по модернизации азербайджанской армии
|В Армении прокурор обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах
|Сторонникам Движения сопротивления не позволили подойти к резиденции президента РА, где в эти минуты начинает свою работу СМИД ОДКБ
|Прогноз: Достичь деарменизации Арцаха в ближайшем будущем Алиеву не удастся
|Иранист: Иран беспокоит "Зангезурский коридор", а не уточнение границ между Арменией и Азербайджаном
|<Движения сопротивления> направляется к гостинице, где поселилась российская делегация и глава МИД РФ
|Замминистра ИД Армении рассказал помощнику госсекретаря США о гуманитарных проблемах из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха
|Азербайджан вернул заблудившегося 1 июня жителя Бердзора
|Ален Симонян: Попытка решить нагорно-карабахский конфликт силовым путем противоречит обязательству Азербайджана перед Советом Европы
|Из Баку ответили Лаврову по ситуации вокруг Паруха
|Лавров: Нормализация армяно-турецких отношений должна способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе
|Мирзоян обратил внимание Лаврова на антиармянскую и экспансионистскую риторику высшего руководства Азербайджана
|Лавров представил Пашиняну дополнительные шаги по нормализации обстановки в регионе
|Ереван надеется на поддержку Москвы в вопросе делимитации границы и возвращения военнопленных из Баку
|В центре Ереване появится памятник армяно-российской дружбе "Единство на века"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мирзоян назвал неконструктивным попытки властей Турции увязать нормализацию отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом
|Сергей Лавров убежден: другого пути кроме полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не существует
|Ереван и Москва опровергли коридорную логику разблокировки региональных коммуникаций, озвучиваемую Азербайджаном
|Мирзоян: В Армении политического кризиса однозначно нет
|Лавров: Ситуация вокруг карабахского села Парух в числе приоритетов российских военных
|При поддержке GeoProMining Русский драматический театр имени Станиславского получил новую акустическую и световую систему
|Генштаб ВС Армении впредь не будет заниматься закупками
|В Ереване пройдет гастрономический фестиваль <Утест фест>
|ЮКЖД запускает электропоезд Ереван-Севан-Шоржа
|Читать больше
|Эксперт: Компромисс между Западом и РФ в вопросе необходимости разблокирования коммуникаций очевиден
|Дипломат: Несмотря на 30-летнее опоздание, Армения сделала критически важный шаг в направлении развития отношений с США
|Прогноз: Достичь деарменизации Арцаха в ближайшем будущем Алиеву не удастся
|Иранист: Иран беспокоит "Зангезурский коридор", а не уточнение границ между Арменией и Азербайджаном
|Эксперт: Убийства на границе продолжают оставаться основным козырем и политическим кредо Алиева
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности