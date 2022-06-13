Понедельник, 13 Июня 2022 13:27

АрмИнфо. В Ашхабаде проходит двухдневная Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченная к широко отмечаемому в Туркменистане Дню науки.

Международный форум проходит по инициативе и под патронатом Президента Туркменистана – вдохновителя масштабных преобразований в научной сфере и в целом инновационного развития страны.

На повестку нынешнего форума вынесены вопросы взаимодействия по приоритетным направлениям научных исследований, применения новых технологий.

Доклады были посвящены актуальным векторам развития различных отраслей знаний, результатам исследовательской работы, перспективам международного научно-технического сотрудничества, прежде всего, в области создания высокотехнологичных производств, использования цифровых технологий в социальной сфере, формирования общей академической платформы и сетевых сервисов для решения приоритетных научно-технических задач в масштабе региона и шире.

С докладом на тему «НАН РА в быстро меняющемся мире» выступил также заместитель Президента НАН РА, профессор Вардан Саакян.

В выступлениях зарубежных делегатов по цифровой системе был сделан акцент на перспективности сотрудничества с представителями научных кругов Туркменистана именно по тем направлениям, которые обозначены главой государства в его приветственном Обращении к участникам форума.

Площадкой для интенсификации столь значимого диалога зарекомендовала себя и Международная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». А с выходом на цифровой дистанционный видеоформат она только расширила свои возможности и географию, вовлекая в актуальные онлайн-обсуждения авторитетную аудиторию разных стран.