Понедельник, 13 Июня 2022 10:21

АрмИнфо.МИД Республики Арцах выступил с заявлением в связи с 30-летием оккупации Шаумянского района НКР.

В заявлении, в частности, говорится: "30 лет назад, 12 июня 1992 г., вооруженные силы Азербайджана оккупировали Шаумянский район Республики Арцах.

Этот древний регион Арцаха, который играл важную роль в истории армянской государственности и национально-освободительной борьбы и являлся одним из субъектов, образовавших Нагорно-Карабахскую Республику, был захвачен противником, а местное население было подвергнуто геноцидальным действиям врага. В результате агрессии мы понесли существенные потери.

Вследствие оккупации Шаумянского района большая часть населения была вынуждена покинуть историческую родину и найти прибежище за границей.

Боль от потери родины не утихла в сердцах шаумянцев, арцахцев и всего армянского народа. Мы никогда не смиримся с потерей Шаумянского района. Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Республики Арцах. Шаумян был, есть и всегда останется неотъемлемой частью Арцаха"