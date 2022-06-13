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АрмИнфо.МИД Республики Арцах выступил с заявлением в связи с 30-летием оккупации Шаумянского района НКР.
В заявлении, в частности, говорится: "30 лет назад, 12 июня 1992 г., вооруженные силы Азербайджана оккупировали Шаумянский район Республики Арцах.
Этот древний регион Арцаха, который играл важную роль в истории армянской государственности и национально-освободительной борьбы и являлся одним из субъектов, образовавших Нагорно-Карабахскую Республику, был захвачен противником, а местное население было подвергнуто геноцидальным действиям врага. В результате агрессии мы понесли существенные потери.
Вследствие оккупации Шаумянского района большая часть населения была вынуждена покинуть историческую родину и найти прибежище за границей.
Боль от потери родины не утихла в сердцах шаумянцев, арцахцев и всего армянского народа. Мы никогда не смиримся с потерей Шаумянского района. Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Республики Арцах. Шаумян был, есть и всегда останется неотъемлемой частью Арцаха"
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|Прогноз: Пределы тактического сотрудничества Турции с РФ зависят от способности Украины отстаивать свои интересы
|Оппозиционный депутат: Внутри Азербайджана в больших масштабах генерируется неприязнь к русским
|Москва намерена повысить контроль над деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве
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|Армянский учёный принял участие в Международной научной конференции, приуроченной Дню науки в Туркменистане
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|Главы МИД ОДКБ в Ереване приняли совместное заявление по вопросам международной безопасности
|Дашнакцакан: Политические преследования в Армении приобретают системный характер
|Генсек ОДКБ: Ситуация непростая во всех наших трех регионах коллективной безопасности
|Сейран Оганян обвинил власти Армении в непонимании закона <Об обороне> и политизации должности начальника ГШ ВС
|Мирзоян: До сих пор открыт вопрос, связанный с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении
|Кара Макдональд на встречах в Ереване подчеркнула приверженность США оказанию помощи армянскому народу в построении демократического будущего
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|Эксперт: Компромисс между Западом и РФ в вопросе необходимости разблокирования коммуникаций очевиден
|Дипломат: Несмотря на 30-летнее опоздание, Армения сделала критически важный шаг в направлении развития отношений с США
|В этом году число посетителей фестиваля ©Yerevan Wine Days достигло 60 тысяч
|Фильм из Армении “Мое черное сердце” показали на международном кинофестивале этнического и регионального кино в Чувашии
|Представители Армении участвуют в Молодежном форуме СНГ "Молодые парламентарии - взгляд в будущее Содружества"
|Эрдоган: Турция и Россия прилагают совместные усилия по модернизации азербайджанской армии
|В Армении прокурор обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах
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|Замминистра ИД Армении рассказал помощнику госсекретаря США о гуманитарных проблемах из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха
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|Ален Симонян: Попытка решить нагорно-карабахский конфликт силовым путем противоречит обязательству Азербайджана перед Советом Европы
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|Мирзоян обратил внимание Лаврова на антиармянскую и экспансионистскую риторику высшего руководства Азербайджана
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|Мирзоян назвал неконструктивным попытки властей Турции увязать нормализацию отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом
|Сергей Лавров убежден: другого пути кроме полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не существует
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|Генштаб ВС Армении впредь не будет заниматься закупками
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