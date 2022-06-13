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 Понедельник, 13 Июня 2022 09:57
Александр Аванесов

Землетрясение в Турции ощущалось и в Армении

Землетрясение в Турции ощущалось и в Армении

АрмИнфо.Накануне в Турции произошло землетрясение, которое ощущалось и в Армении.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, землетрясение произошло 12 июня в 22:35 в 30 км к северу-востоку от города Ван.  В эпицентре сила подземных толчков составила  6-7 баллов.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в Ереване и Араратской области.

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