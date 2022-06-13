Понедельник, 13 Июня 2022 09:57

АрмИнфо.Накануне в Турции произошло землетрясение, которое ощущалось и в Армении.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, землетрясение произошло 12 июня в 22:35 в 30 км к северу-востоку от города Ван. В эпицентре сила подземных толчков составила 6-7 баллов.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в Ереване и Араратской области.