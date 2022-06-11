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 Суббота, 11 Июня 2022 21:58

Курс на откат: В Армении заговорили об отказе от российских ракет. Почему?

Курс на откат: В Армении заговорили об отказе от российских ракет. Почему?

АрмИнфо. В ситуации может быть замешана коррупция и большая политика, а единственными, кто пострадает от подковёрных интриг, могут оказаться вооружённые силы страны. Об этом сообщает ресурс life.ru

Эхо Карабаха

После завершения 44-дневной войны в Нагорном Карабахе военное и политическое руководство Армении подверглось жёсткой критике. Итогом разбирательств стало смещение вектора общественного внимания - от военных и политических ошибок власти Армении перешли к поиску виновных и возбудили уголовное дело по факту поставки в страну российских авиационных ракет С-8КОМ, апеллируя к публике суждениями об их моральной устарелости.

Претензий к техническому состоянию ракет С-8КОМ у военного и политического руководства Армении нет: 80-миллиметровые неуправляемые реактивные снаряды до сих пор стоят на вооружении Российской армии и активно используются авиацией ВКС как в Сирии, так и в ходе специальной военной операции на Украине. В 2020 году Центр стратегических и международных исследований (CSIS) включил эти ракеты в список "эффективных вооружений", используемых самолётами и вертолётами для уничтожения наземных целей.

За весь жизненный цикл ракета не раз подверглась модификациям, и в случае с С-8 речь идёт не об устаревшем боеприпасе, а о вполне современном вооружении в нескольких вариантах исполнения. Этот довод рассыпается почти сразу после изучения официальной документации. Экспортёр российского вооружения - "Рособоронэкспорт" - указывает, что С-8 имеют по меньшей мере семь экспортных модификаций, а это значит, что ракета регулярно дорабатывается и улучшается.

Претензии к качеству российского вооружения выглядят особенно странно с учётом того, что многие годы Россия является основным и ключевым поставщиком вооружений в Армению и почти всегда делала это по-свойски. К примеру, четыре современных истребителя Су-30СМ были проданы стране по внутрироссийским ценам, а не рыночным, что сэкономило Армении от 100 до 150 млн долларов.

С-8 и камни преткновения

Собеседники Лайфа в Вооружённых силах Армении отмечают диссонанс между наличием ракет С-8 на вооружении армейской авиации ВКС России и уголовным делом по их поставкам в республику. Сам факт возбуждения уголовного дела наводит на мысль, что процесс не имеет сугубо правового характера и явно "притянут за уши" третьими силами. К тому же дискредитация российского вооружения вошла в активную фазу именно тогда, когда проверенные технологии ещё раз доказали собственную надёжность: ракеты С-8 в разных модификациях ВКС России активно используют в ходе специальной военной операции на Украине. Эти боеприпасы загружаются в блоки неуправляемого вооружения штурмовиков Су-25, вертолётов Ми-28НМ, Ка-52, Ми-35 и Ми-24.

На надёжность этих ракет указывают многие факты. К примеру, только в 2020 году на закупку авиационных ракет С-8КОМ в России было выделено почти десять миллиардов рублей. Помимо традиционных для ВКС модификаций в 2023 году ожидаются поставки и более современных ударных систем: место под пилонами вертолётов и штурмовиков должны будут занять ракеты С-8ОФП "Бронебойщик" и универсальные ракеты С-8ДФМ-Т, на которые в перспективе можно полностью перевооружить всю армейскую авиацию ВКС. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" представили и новейшую корректируемую авиационную ракету С-8Л с полуактивной головкой самонаведения. Фактически в мире всего две подобные системы. Ракета с похожими характеристиками имеется только в США и была представлена под названием Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II). По сути, этот боеприпас представляет из себя высокоточную модификацию неуправляемой 70-миллиметровой ракеты Hydra.

Альтернативы С-8

Военный бюджет Армении нельзя назвать крупным. Даже по региональным меркам он довольно скромен - в 2022 году на нужды армии страна потратила 711 млн долларов. В рейтинге боеготовности Global Firepower страна занимает 98-е место из 142. Особенности Вооружённых сил Армении и её тесные, многолетние связи с Россией в обозримом будущем не предполагают перехода на какие-либо вооружения, за исключением российских. Особенно это касается отдельных видов вооружений, к потере или использованию которых в таких конфликтах, как война в Нагорном Карабахе, военные относятся особенно чувствительно.

По данным собеседников Лайфа, одним из решающих факторов массового применения таких ракет является их стоимость и срок хранения. По обоим параметрам российские С-8 находятся на недосягаемом для зарубежных аналогов уровне. Стоимость ближайшего зарубежного конкурента, ракет Hydra американского производства, составляет примерно 2800 долларов за единицу. При этом характеристики С-8 и ракет Hydra сопоставимы между собой как по дальности пуска, так и по эффективности.

Однако их стоимость при этом отличается в разы. Чтобы закупить необходимое количество ракет у компании General Dynamics, Минобороны США только в 2020 году потратило почти 3,5 млрд долларов - это почти в пять раз больше, чем общий военный бюджет Армении. При этом боевая часть ракеты серьёзных изменений не претерпела: "Гидра" осталась преимущественно осколочной и ущерб хорошо бронированной технике нанести не может, а ракеты с кумулятивной боевой частью практически не используются ВВС США.

При этом цена за одну С-8, по некоторым данным, в десять раз ниже и не превышает отметку в 250 долларов, что фактически делает её неуязвимой для конкурентов, когда речь идёт о массовых закупках и зарубежных рынках. В новейших версиях ракеты, которые не подорожали по сравнению с базовой С-8, внутри находится модернизированная боевая часть усиленного осколочного действия и переработанный твердотопливный двигатель с увеличенным временем работы. По сути, в современных войнах С-8КОМ остаётся единственной относительно дешёвой и массовой ракетой, способной пробивать броню толщиной до 400 мм.

Ракеты из-за рубежа

Маниакальность, с которой раздувают уголовное дело вокруг поставок ракет С-8КОМ, поражает воображение, однако если разобраться в истории глубже, то становится понятно: претензии не к самим ракетам, а скорее к контролю над каналами по их закупке. К примеру, в 2013 году стало известно, что структуры, близкие к Вооружённым силам Армении, активно изучали вопрос приобретения полутора тысяч ракет С-8 из Молдавии. Сами ракеты С-8 в этой истории оказались безальтернативными. Любопытно и другое: параллельно с уголовным делом вокруг поставок российских ракет сразу несколько некоммерческих структур активно ищут выходы на поставщиков такого оружия в странах Центральной и Восточной Европы, в частности Сербии и Словакии.

С перераспределением финансовых потоков для поставок таких вооружений, как ракеты С-8, могут быть связаны и частые поездки министра обороны Армении Сурена Папикяна в Грузию. На военных складах в этой стране по-прежнему хранится большое количество авиационных боеприпасов, в том числе и неуправляемых ракет разных калибров — от лёгких С-5 и С-8 до тяжёлых С-13. Однако и Грузию, и любые другие страны, в которых остались запасы советских вооружений, объединяет одна общая беда — проблемы с хранением.

При соблюдении температурных режимов и условий консервации срок хранения неуправляемых авиационных ракет составляет примерно 30 лет. Самые крупные запасы вооружений на постсоветском пространстве размещались на территории Украины, однако после начала "Операции Z" значительное количество складов ракетного и артиллерийского вооружения было уничтожено. При этом ещё десять лет назад поставки авиационных боеприпасов с Украины в другие страны – операторы советской/российской авиационной техники сопровождались массовым отказом авиационных ракет. Из-за нарушения условий хранения у ракет не срабатывали ускорители, и после схода с пилона боеприпас просто падал на землю. В 2022 году дефицит ракет с правильным хранением привёл к тому, что остатки ВВС Украины перешли к использованию более тяжёлого вооружения, например неуправляемых ракет С-25, количество которых было строго ограничено даже в советское время.

Заменить ракеты С-8 российского производства, контроль за хранением которых настолько строг, что для изучения партии с дефектами при необходимости собирается специальная комиссия, невозможно ни в данный момент, ни в обозримой перспективе. Попытка переоснастить вертолёты с российских ракет на боеприпасы из других стран сопряжена с серьёзным риском: американские комплексы Hydra США и их союзники не продадут даже за очень большие деньги, а применение некачественных боеприпасов из Грузии или стран Восточной Европы нанесёт существенный ущерб боеспособности ВВС Армении, поскольку неисправные ракеты, как говорят лётчики, "нарушают логику и схемы применения техники в бою".

Подрыв боеготовности

Попытка перераспределить финансовые потоки, предназначенные Вооружённым силам Армении, может привести к серьёзным последствиям для обороноспособности страны. У ВВС Армении не так много боевых вертолётов: по разным оценкам, в строю находится не более 25 машин Ми-8 и Ми-24. Штурмовиков Су-25, использующих ракеты С-8, тоже не много, и именно у этих машин больше всего шансов выйти на рубеж атаки в случае появления угрозы. Если вооружить такую технику боеприпасами, поставленными из-за рубежа, то никто не сможет поручиться за их боеспособность. При этом Россия всегда гарантировала и гарантирует качество любых изделий военного назначения, поставляемых на внешние рынки, и в случае необходимости все вопросы решаются через "Рособоронэкспорт", особенно если дело касается ближайших союзников по ОДКБ.

Фактически именно Россия остаётся единственным и самым надёжным поставщиком вооружений в Армению. И в этой связи особенно трудно понять, почему уголовное дело о поставках российских С-8 расследуется с такой тщательностью и даже рвением. При этом в Армении до сих пор не завершено много других резонансных дел. До сих пор на слуху история с закупкой иностранных бронежилетов для вооружённых сил по завышенной цене, а также непрозрачное расходование 100 млн долларов, перечисленных правительству Никола Пашиняна народным фондом Армении "Айастан". Собеседники Лайфа в Вооружённых силах Армении отмечают, что одними из выгодоприобретателей в истории с уголовным делом о поставках российских боеприпасов могут оказаться бывший министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, покинувший пост из-за драки с журналистом, и председатель Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента страны Андраник Кочарян.

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