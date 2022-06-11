Суббота, 11 Июня 2022 17:15

АрмИнфо.10 июня 2022 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. В Международном аэропорту Ашхабада главу государства провожали официальные лица.

Совершив перелёт до Москвы, президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту «Внуково-2», где по случаю прибытия высокого гостя на флагштоках были подняты Государственные флаги Туркменистана и Российской Федерации и выстроен Почётный караул. В воздушной гавани Президента Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица.

В первой половине дня глава Туркменского государства проследовал к Большому Кремлёвскому дворцу. Здесь Президента Сердара Бердымухамедова тепло встретил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Обменявшись дружескими приветствиями, главы Туркменистана и Российской Федерации сфотографировались на фоне Государственных флагов двух стран.

Затем состоялись туркмено-российские переговоры на высшем уровне в формате «один на один».

Приветствуя высокого гостя, Президент Владимир Путин отметил, что свой первый зарубежный визит Президент Сердар Бердымухамедов совершает в Россию. Это в очередной раз подчёркивает особый характер двусторонних отношений, которые благодаря его предшественнику на высшем государственном посту – Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову – вышли на подлинно стратегический уровень.

Выразив лидеру дружественной страны признательность за приглашение посетить Российскую Федерацию, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что это его первый визит в Россию в качестве главы государства.

Пользуясь случаем, Президент Туркменистана поздравил Президента Владимира Путина и в его лице весь народ дружественной страны с наступающим Днём России и пожелал мира, благополучия и процветания.

Подчеркнув, что Туркменистан уделяет большое внимание взаимодействию с Российской Федерацией, Президент Сердар Бердымухамедов пригласил Президента Владимира Путина посетить нашу страну с официальным визитом в любое удобное для него время. Это приглашение было с благодарностью принято российским лидером.

В ходе переговоров стороны подтвердили приверженность углублению туркмено-российского стратегического партнёрства.

Затем в Малахитовом фойе состоялась церемония подписания двустороннего документа.

Под аплодисменты присутствующих Президент Сердар Бердымухамедов и Президент Владимир Путин поставили свои подписи под Декларацией об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Следует также отметить, что в рамках визита члены Правительственной делегации Туркменистана провели в Москве встречи и переговоры с российскими коллегами, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях. По их итогам подписан крупный пакет документов.

По завершении церемонии подписания главы двух государств выступили с обращениями к представителям средств массовой информации.

Комментируя итоги встречи на высшем уровне, Президент Владимир Путин отметил содержательный характер переговоров, которые прошли в деловой, дружеской атмосфере, подчеркнули подлинно партнёрский и взаимовыгодный характер межгосударственного сотрудничества.

Обращаясь к представителям СМИ, Президент Сердар Бердымухамедов, озвучивая итоги переговоров, отметил, что во время нынешнего официального визита были обсуждены ход и перспективы туркмено-российского сотрудничества.

Глава Туркменского государства также отметил, что стороны договорились о продолжении политико-дип­ломатического диалога, ключевой целью которого является содействие в обеспечении безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении.

По окончании пресс-конференции Президент Сердар Бердымухамедов проследовал к мемориальному комплексу, расположенному в Александровском саду, у Кремлёвской стены. Отдавая дань уважения героям, павшим в битве с фашизмом на полях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, глава Туркменистана возложил цветы к Вечному огню у Могилы неизвестного солдата.

В церемонии приняли участие члены Правительственной делегации Туркменистана и официальные представители Российской Федерации.

Во второй половине дня в рамках программы официального визита Президент Сердар Бердымухамедов посетил Государственную Третьяковскую галерею – один из её корпусов, где размещается экспозиция, составленная из произведений современного изобразительного искусства.

Затем Президент Сердар Бердымухамедов ознакомился с произведениями изобразительного искусства, созданными в различные периоды двадцатого столетия и составляющими основную экспозицию.

Поблагодарив руководство Государственной Третьяковской галереи за содержательную экскурсию, Президент Туркменистана покинул музей.

Завершив официальный визит в Российскую Федерацию, глава государства проследовал в московский Международный аэропорт «Внуково-2».

Здесь состоялась официальная церемония проводов высокого гостя. После рапорта командира Почётного караула исполняются Государственные гимны Туркменистана и Российской Федерации.

Тепло попрощавшись с официальными представителями российской стороны, Президент Сердар Бердымухамедов поднялся на борт авиалайнера, на котором отбыл на Родину.