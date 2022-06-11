Суббота, 11 Июня 2022 16:39

АрмИнфо.Посол ЕС в Армении и послы государств- членов Европейского союза отреагировали на обращение председателя Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам, депутат от фракции <Честь имею> Тагуи Товмасян.

Депутат на своей странице в Facebook сообщила, что 3 июня в связи с применением специальных средств сотрудниками полиции РА она обратилась к руководителю делегации Европейского Союза в РА, послу Андреа Викторин. <В обращениях представила озвученные специалистами мнения о том, что срок годности использованных специальных средств истек, и просроченные боеприпасы стали причиной того, что демонстранты и сотрудники полиции получили более серьезные травмы. Я также сообщила послу утверждения оппозиционеров, проводящих акцию протеста, что полиция заранее не уведомила демонстрантов о применении специальных мер. В связи с этим я попросила публично прокомментировать данный инцидент, так как это могло повлиять на предотвращение дальнейших недопустимых полицейских операций>, - написала она.

Товмасян отметила, что от имени руководителя делегации ЕС, посла Викторин и послов государств-членов ЕС (в частности, Франции, Германии, Италии, Греции, Швеции, Голландии, Чехии, Литвы, Италии, Словакии, Румынии, Болгарии) она получила ответы, согласно которым важно, чтобы люди свободно выражали свое несогласие, и правоохранительные органы и полиция должны воздерживаться от применения крайней силы. <Неприемлемо как применение полицией несоразмерной силы в отношении демонстрантов, так и применение силы демонстрантами в отношении служащих полиции. Насильственные инциденты, включая применение специальных средств 3 июня нуждаются в расследовании. В некоторых случаях это уже делается>, - говорится в ответе Викторин.

Как отметила депутат оппозиционной фракции <Честь имею>, посол высказала свою обеспокоенность министру юстиции РА, и находится в постоянной связи с омбудсменом Армении. От полиции затребованы объяснения о видах примененных специальных средств, о соответствии допустимым критериям применения, а также о необходимости и правомерности применения в данной ситуации.

Посол Викторин также подчеркивает важность воздержания от проявления ненависти и провокаций, и что необходимо, чтобы все стороны исключили любую форму насилия со своей стороны. Посол ЕС заверяет, что делегация ЕС продолжит внимательно наблюдать за развитием событий.

Напомним, что сторонники Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, 7 июня с площади Франции шествие направились к зданию делегации ЕС в Армении, с целью выразить протест в связи с пассивной позицией европейской структур на действия правоохранителей в отношении мирных участников протестных акций