Суббота, 11 Июня 2022 12:30

АрмИнфо.В столице под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета иностранных инвесторов, в котором приняли участие топ-менеджеры и главы крупнейших транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций.

Очередное заседание было посвящено тематике декарбонизации экономики и внедрению низкоуглеродных технологий в целях соблюдения экологических, социальных и управленческих стандартов ESG. Данная тема в настоящее время имеет высокую актуальность – климатические изменения наблюдаются уже во всем мире, и прогнозы экспертов остаются неутешительными.

Как заявил Глава государства на пленарном заседании, дальнейшее улучшение инвестиционного климата и системы защиты законных прав инвесторов являются стратегическими задачами нашего государства.

«Казахстан продолжает оставаться инвестиционным магнитом среди стран Центральной Азии. В прошлом году зарубежные партнёры инвестировали в нашу экономику около 24 млрд долларов США, что на 38% больше, чем годом ранее. Свыше 60% иностранных инвестиций уже приходится на несырьевой сектор экономики. Мы очень дорожим этими инвестициями и будем делать всё, чтобы безукоризненно выполнять все свои обязательства перед зарубежными партнёрами. Политику открытых дверей для инвесторов Казахстан будет только усиливать. В нынешнем геополитическом контексте мы готовы создавать все институциональные условия для создания прямого сотрудничества с иностранными компаниями» – сказал Глава государства.

Системная работа по улучшению инвестиционного климата будет сопровождаться масштабными реформами. Речь идет о развитии честной конкуренции, искоренении коррупции, эффективном государственном управлении и повышении качества человеческого капитала, реформировании судебной системы.

На заседании сообщалось о мерах по достижению Казахстаном углеродной нейтральности до 2060 года и разработке проекта стратегии, предусматривающей масштабные экономические, технологические и социальные преобразования.

Отдельное внимание было уделено обсуждению направления возобновляемых и альтернативных источников энергии, имеющих в Казахстане колоссальный потенциал.

Глава Казахстана призвал членов Совета активизировать действия по реализации «зелёных» проектов, мобилизации ESG-инвестиций и достижению Целей устойчивого развития ООН.

Сопредседатель СИИ, Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо напомнила, что в 2022 году отмечается 30 лет установления сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР. За эти годы банк инвестировал 10,3 млрд долларов США в почти 300 проектов в различных отраслях национальной экономики.

Она также отметила, что Казахстан был первым в своём регионе, кто взял обязательство достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

Главы крупных корпораций и компаний, работающих в Казахстане, высказали намерение расширять инвестиции в «зелёные» сектора национальной экономики и проекты по снижению выбросов углерода.

С учётом задачи по диверсификации экономики Казахстана, в составе Совета иностранных инвесторов при Президенте РК произошли изменения. Так, недавно он пополнился новыми представителями таких мировых компаний-гигантов как «Microsoft» (IT), «Air Liquide» (производство технических газов) и «Baker Hughes» (энергетика и промышленность).