Суббота, 11 Июня 2022 12:14

АрмИнфо. Власти Армении решили в новом Уголовном кодексе декриминализировать тяжкое оскорбление. Об этом сообщил в своем Facebook министр юстиции Карен Андреасян.

Согласно Андреасяну, по итогам межведомственных обсуждений во главе с премьер- министром было принято решение отказаться от уголовной ответственности и вернуться к административной ответственности. <Уголовный кодекс, который вступает в силу с 1 июля этого года, не будет предусматривать ответственности за тяжкое оскорбление>, - отметил он, подчеркнув, что в свое время установление уголовной ответственности за тяжкое оскорбление было призвано <пресечь постыдное неприемлемое поведение определенных групп или отдельных лиц в условиях глубокой поляризации общества>.

Отмечается, что правительство посчитало, что в повестке дня дальнейшей демократизации даже правомерное ограничение свободы выражения мнений должно осуществляться в максимально возможной степени без инструментов уголовного преследования. <Закрепление тяжкого оскорбления в новом Уголовном кодексе исполнительная власть не сочла целесообразным, отдав предпочтение существующим положениям о гражданско-правовой ответственности за это недопустимое событие>, - сообщил Андреасян.

Вместе с тем, как отметил глава Минюста, это не означает, что оскорбление чести и достоинства людей останется без серьезных последствий - люди, злоупотребляющие свободой слова, будут оштрафованы на 3 миллиона драмов.