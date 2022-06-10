Пятница, 10 Июня 2022 19:19

АрмИнфо.Участники заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) приняли документ, подтверждающий приверженность принципу неделимости безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс- конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ.

"Мы приняли документ по вопросам международной безопасности, в котором впервые в рамках ОДКБ закреплен принцип неделимости безопасности, необходимости обеспечивать равную и неделимую безопасность, когда ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности любой другой страны. Этот принцип был провозглашён достаточно давно в рамках ОБСЕ в качестве политического обязательства, но наши западные коллеги категорически отказываются выполнять его на практике, и требовали предоставления юридических гарантий безопасности исключительно в рамках Североатлантического альянса", - отметил он. По словам Лаврова, этим документом подтверждена приверженность этому принципу не только на пространстве ОБСЕ, но и в развитие всей международной обстановки. Актуальность утверждений неделимости безопасности сейчас налицо и в Индо- Тихоокеанском регионе.

По его словам, второй документ, который подписали, - это насыщенный План консультаций по линии внешнеполитических ведомств и министерств обороны. Ларов добавил, что он предполагает координацию действий в Евроатлантике (это как раз пространство ОБСЕ), подходов к повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН и консультации по различным региональным кризисам и конфликтам.

"Целый ряд мероприятий посвящён согласованию позиций по международной информационной безопасности и по киберпреступности. Будут проходить консультации по военной линии, военно-техническому сотрудничеству, развитию коллективных авиационных сил и по другим аспектам, включая подготовку миротворческих контингентов ОДКБ для участия в операциях по поддержанию мира, которые проводятся по линии ООН. Отдельный пункт Плана предполагает регулярные консультации по линии пресс-служб МИД",

- сказал российский министр.

Касаясь расширения ОДКБ, Лавров, в частности, сказал: Что касается количественного состава. Есть количество, а есть качество, как с точки зрения самих государств, входящих в тот или иной военно-политический союз, так и с точки зрения существующих оборонительных возможностей. Не раз предлагали нашим коллегам из НАТО от имени ОДКБ (это было сделано впервые много лет назад на уровне глав государств и министров иностранных дел) начать диалог, установить механизмы взаимодействий и консультаций. Натовцы высокомерно отказывались. Думаю, что всем уже стало ясно, что они не могут вершить судьбы Европы".