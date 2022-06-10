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АрмИнфо.В контексте урегулирования нагорно- карабахского конфликта ключевым является вопрос статуса Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 июня на встрече с руководителями МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и генсеком организации Станиславом Засем.
"Конфликт должен быть урегулирован мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.", - сказал Пашинян, согласно пресс-службе премьер-министра.
По словам Пашиняна, остается открытым вопрос вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении с мая 2021 года, в связи с чем РА обратилась в ОДКБ. В данном контексте состоялся обмен мнениями по совершенствованию механизмов мониторинга и оперативного реагирования ОДКБ, что повысит эффективность деятельности Организации по решению вызовов безопасности стран-членов.
<В ходе встречи с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ премьер-министр Армении поговорил о текущей ситуации в регионе, коснувшись деятельности Комиссии по делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном, открытия региональных коммуникаций, возвращения армянских военнопленных, заложников и других гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны международного сообщества>, - говорится в сообщении.
10 июня в Ереване под председательством министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна проходит заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности. В повестке дня вопросы международной и региональной безопасности, укрепления механизмов кризисного реагирования ОДКБ.
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|Лавров: Нормализация армяно-турецких отношений должна способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе
|Мирзоян обратил внимание Лаврова на антиармянскую и экспансионистскую риторику высшего руководства Азербайджана
|Лавров представил Пашиняну дополнительные шаги по нормализации обстановки в регионе
|Ереван надеется на поддержку Москвы в вопросе делимитации границы и возвращения военнопленных из Баку
|В центре Ереване появится памятник армяно-российской дружбе "Единство на века"
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|Мирзоян назвал неконструктивным попытки властей Турции увязать нормализацию отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом
|Сергей Лавров убежден: другого пути кроме полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не существует
|Ереван и Москва опровергли коридорную логику разблокировки региональных коммуникаций, озвучиваемую Азербайджаном
|Мирзоян: В Армении политического кризиса однозначно нет
|Лавров: Ситуация вокруг карабахского села Парух в числе приоритетов российских военных
|При поддержке GeoProMining Русский драматический театр имени Станиславского получил новую акустическую и световую систему
|Генштаб ВС Армении впредь не будет заниматься закупками
|В Ереване пройдет гастрономический фестиваль <Утест фест>
|ЮКЖД запускает электропоезд Ереван-Севан-Шоржа
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|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|Госдеп США: Баку и Ереван имеют возможность продвинуться в нормализации отношений
|Боррель призвал усилить сотрудничество Евросоюза со странами Южного Кавказа в сфере обороны
|Защита: Судья Тигран Симонян отказался сообщить день и время судебного заседания по делу Игоря Хачатурова
|В Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультации
|Глава МИД Армении и председатель Венецианской комиссии обсудили гумманитарную ситуацию в регионе после агрессии Азербайджан против Арцаха
|Посол ЕС призвала все стороны в Армении воздерживаться от разжигания ненависти и провокаций
|Думанян надеется, что ЮНЕСКО приложит все усилия для обеспечения безопасности армянского культурного наследия Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Борт главы МИД России приземлился в Ереванском аэропорту "Звартноц"
|Второй год подряд АраратБанк - "Лучший суб-депозитарный банк" Армении
|Власти задумались над оказанием социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|В рамках встречи министров иностранных дел стран ЦА и КНР руководитель МИД Tуркменистана провел двусторонние встречи
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|Прогноз: Достичь деарменизации Арцаха в ближайшем будущем Алиеву не удастся
|Иранист: Иран беспокоит "Зангезурский коридор", а не уточнение границ между Арменией и Азербайджаном
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