Пятница, 10 Июня 2022 19:19

АрмИнфо.В контексте урегулирования нагорно- карабахского конфликта ключевым является вопрос статуса Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 июня на встрече с руководителями МИД стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и генсеком организации Станиславом Засем.

"Конфликт должен быть урегулирован мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.", - сказал Пашинян, согласно пресс-службе премьер-министра.

По словам Пашиняна, остается открытым вопрос вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении с мая 2021 года, в связи с чем РА обратилась в ОДКБ. В данном контексте состоялся обмен мнениями по совершенствованию механизмов мониторинга и оперативного реагирования ОДКБ, что повысит эффективность деятельности Организации по решению вызовов безопасности стран-членов.

<В ходе встречи с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ премьер-министр Армении поговорил о текущей ситуации в регионе, коснувшись деятельности Комиссии по делимитации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном, открытия региональных коммуникаций, возвращения армянских военнопленных, заложников и других гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность поддержки со стороны международного сообщества>, - говорится в сообщении.

10 июня в Ереване под председательством министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна проходит заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности. В повестке дня вопросы международной и региональной безопасности, укрепления механизмов кризисного реагирования ОДКБ.