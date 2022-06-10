Пятница, 10 Июня 2022 17:13

АрмИнфо.Политические преследования в Армении приобретают системный характер. Об этом на своей странице в Фейсбук написал вице-спикер парламента РА от фракции "Армения", дашнакцакан Ишхан Сагателян.

По его словам, правоохранительные органы - СНБ, прокуратура, следственный комитет, полиция - стали "тупым инструментом" для установления диктатуры в стране.

"Члены Движения сопротивления были атакованы сфабрикованными делами.

Цель этих действий - ослабить движение и максимально продлить свое

антипатриотическое правление. Это политический террор на глазах всего

цивилизованного мира. Сегодня аресты продолжаются с новой силой", -

отметил Сагателян.

По его словам, мишенью властей являются национальные силы, в частности, АРФ Дашнакцутюн.

"Ранее были подвергнуты приводу директор телекомпании "Еркир-медиа", член Верховного Совета АРФД Баграт Есаян, член правления студенческого союза АРФД "Никол Агбалян" Гарник Мелкумян и другие члены партии.

До этого были арестованы около 20 ответственных друзей обкомов партии, молодежи и горкомов. Не получится, не сможете. Это движение не остановить, предатель уйдет, а те, кто выполняет его незаконные приказы, будут привлечены к ответственности", - резюмировал Сагателян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, четверо сотрудника СНБ увели с рабочего места директора телекомпании "Еркир Медиа" Баграта Есаяна. Как позже сообщил его адвокат Ваге Еприкян, в отношении его подзащитного осуществляется политическое преследование по части 2 статьи 38-225 и части 1 статьи 164 УК РА "Он задержан и, вероятно, сегодня будет представлено ходатайство об аресте. Заранее хочу отметить, что по смыслу вышеупомянутого обвинения господин Есаян не совершил никаких действий, более того, со дня инцидента прошло около года и восьми месяцев, и именно сейчас предъявление ему обвинения и арест обусловлены исключительно политической целесообразностью", - отметил он