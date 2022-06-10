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АрмИнфо.Политические преследования в Армении приобретают системный характер. Об этом на своей странице в Фейсбук написал вице-спикер парламента РА от фракции "Армения", дашнакцакан Ишхан Сагателян.
По его словам, правоохранительные органы - СНБ, прокуратура, следственный комитет, полиция - стали "тупым инструментом" для установления диктатуры в стране.
"Члены Движения сопротивления были атакованы сфабрикованными делами.
Цель этих действий - ослабить движение и максимально продлить свое
антипатриотическое правление. Это политический террор на глазах всего
цивилизованного мира. Сегодня аресты продолжаются с новой силой", -
отметил Сагателян.
По его словам, мишенью властей являются национальные силы, в частности, АРФ Дашнакцутюн.
"Ранее были подвергнуты приводу директор телекомпании "Еркир-медиа", член Верховного Совета АРФД Баграт Есаян, член правления студенческого союза АРФД "Никол Агбалян" Гарник Мелкумян и другие члены партии.
До этого были арестованы около 20 ответственных друзей обкомов партии, молодежи и горкомов. Не получится, не сможете. Это движение не остановить, предатель уйдет, а те, кто выполняет его незаконные приказы, будут привлечены к ответственности", - резюмировал Сагателян.
Как ранее сообщало АрмИнфо, четверо сотрудника СНБ увели с рабочего места директора телекомпании "Еркир Медиа" Баграта Есаяна. Как позже сообщил его адвокат Ваге Еприкян, в отношении его подзащитного осуществляется политическое преследование по части 2 статьи 38-225 и части 1 статьи 164 УК РА "Он задержан и, вероятно, сегодня будет представлено ходатайство об аресте. Заранее хочу отметить, что по смыслу вышеупомянутого обвинения господин Есаян не совершил никаких действий, более того, со дня инцидента прошло около года и восьми месяцев, и именно сейчас предъявление ему обвинения и арест обусловлены исключительно политической целесообразностью", - отметил он
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|Представители Армении участвуют в Молодежном форуме СНГ "Молодые парламентарии - взгляд в будущее Содружества"
|Эрдоган: Турция и Россия прилагают совместные усилия по модернизации азербайджанской армии
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|Лавров представил Пашиняну дополнительные шаги по нормализации обстановки в регионе
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|В центре Ереване появится памятник армяно-российской дружбе "Единство на века"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мирзоян назвал неконструктивным попытки властей Турции увязать нормализацию отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом
|Сергей Лавров убежден: другого пути кроме полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не существует
|Ереван и Москва опровергли коридорную логику разблокировки региональных коммуникаций, озвучиваемую Азербайджаном
|Мирзоян: В Армении политического кризиса однозначно нет
|Лавров: Ситуация вокруг карабахского села Парух в числе приоритетов российских военных
|При поддержке GeoProMining Русский драматический театр имени Станиславского получил новую акустическую и световую систему
|Генштаб ВС Армении впредь не будет заниматься закупками
|В Ереване пройдет гастрономический фестиваль <Утест фест>
|ЮКЖД запускает электропоезд Ереван-Севан-Шоржа
|Армения переходит к неперсонифицированным данным в системе электронного здравоохранения
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|Госдеп США: Баку и Ереван имеют возможность продвинуться в нормализации отношений
|Боррель призвал усилить сотрудничество Евросоюза со странами Южного Кавказа в сфере обороны
|Защита: Судья Тигран Симонян отказался сообщить день и время судебного заседания по делу Игоря Хачатурова
|В Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультации
|Глава МИД Армении и председатель Венецианской комиссии обсудили гумманитарную ситуацию в регионе после агрессии Азербайджан против Арцаха
|Посол ЕС призвала все стороны в Армении воздерживаться от разжигания ненависти и провокаций
|Думанян надеется, что ЮНЕСКО приложит все усилия для обеспечения безопасности армянского культурного наследия Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Борт главы МИД России приземлился в Ереванском аэропорту "Звартноц"
|Второй год подряд АраратБанк - "Лучший суб-депозитарный банк" Армении
|Власти задумались над оказанием социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|В рамках встречи министров иностранных дел стран ЦА и КНР руководитель МИД Tуркменистана провел двусторонние встречи
|Лавров: ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике
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|Эксперт: Компромисс между Западом и РФ в вопросе необходимости разблокирования коммуникаций очевиден
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|Прогноз: Достичь деарменизации Арцаха в ближайшем будущем Алиеву не удастся
|Иранист: Иран беспокоит "Зангезурский коридор", а не уточнение границ между Арменией и Азербайджаном
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