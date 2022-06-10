Пятница, 10 Июня 2022 16:41

АрмИнфо. Экс-министр обороны РА, руководитель парламентской фракции <Армения> Сейран Оганян считает, что власти не очень хорошо понимают действующий закон <Об обороне> и то, какое значение имело его изменение в 2008 году.

По его словам, на протяжении всей истории новой независимой Армении должность министра обороны была гражданской. <Кроме Вагаршака Арутюняна, назначенного в 1999 году, все остальные министры были гражданскими лицами. То есть, будучи членом политической команды, назначались на должность министра. В декабре 2008 года обязанности министра и начальника Генштаба ВС были четко разделены. Министр был ответственен за оборонную политику, оценку военно-политической ситуации, кадровую политику, военное образование и всестороннее обеспечение Вооруженных Сил, в том числе финансовое, материально-техническое. Начальник ГШ ВС стал руководителем отделенного органа, находящегося в подчинении Министерства обороны, который отвечал за выполнение боевых задач войсковой структуры ВС, то есть боевых подразделений. В 2008 году вопрос снабжения Вооруженных Сил был исключен из функций Генштаба ВС. Был создан департамент материально-технического обеспечения, который выполнял закупки по заказу Генштаба ВС. То есть, получив заказ от начальника Генштаба, соответствующий департамент организовывал тендер, закупки и обеспечивал поставки>, - заявил Оганян в беседе с журналистами на площади Франции 10 июня.

По его словам, совмещая должность начальника Генштаба с постом первого заместителя министра, должность политизируется. <Им кажется, что одним этим словом они показывают, что начальник Генштаба подчиняется министру. Они не понимают, что и по сегодняшнему закону, эта вертикаль существует", - сказал бывший глава МО Армении.

Вместе с тем, по мнению Оганяна, этими изменениями ставится знак равенства между двумя заместителями министра обороны - политическим, который может быть неопытным, и начальником Генштаба. При этом в отсутствие министра его обязанности будут возложены именно на политического заместителя.

Самое опасное, как отметил экс-министр, то, что главой ВС будет министр обороны, который является членом политкоманды, у него может и не быть никакого опыта. <Для меня еще было бы понятно, если пост министра сделали военным>, - подчеркнул он.

Что касается закупок МО, то, согласно Оганяну, ГШ ВС и сейчас не занимается материально-техническим обеспечением.

Напомним, что 9 июня правительство РА представило законопроект, согласно которому впредь вопросы материального обеспечения и закупок будут вверены Министерству обороны. Помимо этого, как заявил министр обороны Сурен Папикян, в рамках предлагаемых поправок к Закону РА "Об обороне" и смежные законы, начальник Генштаба будет занимать должность первого замминистра обороны, однако он не будет лицом, замещающим министра обороны.