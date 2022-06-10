Пятница, 10 Июня 2022 16:40

АрмИнфо. В январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане, но до сих пор остается открытым вопрос в связи с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, начавшееся в мае 2021 г. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян по итогам прошедшего в Ереване заседания СМИД ОДКБ.

Армянский министр в ходе своего слова для СМИ, по итогам СМИД ОДКБ в Ереване заявил, что в ходе заседаний в узком и расширенном составе обсуждались тенденции развития ситуации в сфере международной и региональной безопасности и их влияния на безопасность государств Организации, затрагивалось совершенствование механизмов кризисного реагирования ОДКБ. В этом ключе он напомнил, что этот вопрос является приоритетом армянского председательства в ОДКБ.

"В январе организация своевременно отреагировала на события в Казахстане, но до сих пор остается открытым вопрос в связи с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении, начавшееся в мае 2021 г", - сказал Мирзоян.

При этом он добавил, что на заседании был рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров государств ОДКБ в сентябре прошлого года.

"Хочу подчеркнуть, Армения была и остается привержена активному и инициативному взаимодействию в рамках ОДКБ, нацелена на наращивание сотрудничества между государствами-членами, в том числе на развитие внешнеполитической координации и активизации роли ОДКБ на международной арене. По итогам заседаний одобрено заявление СМИД ОДКБ по вопросам международной безопасности, план консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на 2022-2024 гг, Достигнута договоренность о проведении следующего заседании СМИД ОДКБ в Ереване в 4-м квартале года", - резюмировал Мирзоян.

Отметим, что по последним данным, ВС Азербайджана по 4 направлениям вторглись на суверенные территории Республики Армения. Противник вторгся на суверенные территории РА в направлении: села Неркин Ханд Сюникской области март 2022г; общины Варденис Гегаркуникской области (Кут, Верин Шоржа и ряд других сел) - май 2021 г.; общины Горис Сюникской области (район Черного Озера, недалеко от сел Акнер и Веришен) - май 2021 г.; приграничный участок у села Цав Сюникской области - октябрь 2020 г.

Боле того, ВС Азербайджана незаконно присутствуют на дорогах Горис-Капан и Капан- Чакатен (ноябрь-декабрь 2020 г.), которые незаконно перекрыли с ноября 2021 г.. Таким образом противник захватил более 50 кВ. км территорий РА.