Пятница, 10 Июня 2022 16:35

АрмИнфо.Совет Европы должен строго осудить деструктивную роль Турции в нагорно-карабахском конфликте. Об этом говорится в официальном заявлении Бюро "Ай Дат", опубликованном в связи с принятием Европейским парламентом ежегодного доклада по Турции.

"Бюро "Ай Дат" приветствует данную резолюцию Европейского парламента, особенно часть, связанную с призывом признать Геноцида армян. Тем не менее, парламент должен строго осудить деструктивную роль Турции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, как сделал это в своем прошлогоднем докладе", - говорится в источнике. Оценивая продолжающийся процесс диалога между Турцией и Арменией, Бюро "Ай Дат" заявляет, что Европарламент и ЕС в целом должны призвать Турцию воздержаться от выдвижения предусловий, в частности, связывая процесс армяно-турецкого примирения с нагорно-карабахским конфликтом, тем самым обслуживая интересы Азербайджана.

"К сожалению, до сих пор во время диалога турецкие намерения были либо имитацией, либо попыткой навязать собственную волю - это процесс, который имеет мало общего с искренним намерением соприкоснуться с собственной историей", - отмечено в заявлении. В заявлении Бюро напоминается, что в принятом 7 июня докладе Европарламент, как и в предыдущие 6 лет, ссылаясь на принятую в апреле 2015 года резолюцию, посвященную 100-летию Геноцида армян, призывает Турции признать Геноцид армян.

В этой связи Бюро "Ай Дат" требует Турцию быть приверженной процессу реального примирения между армянским и турецким народами, включая урегулирование спора о Геноциде армян, и полноценному выполнению обязательств по защите армянского культурного наследия и др.

В сообщении отмечено, что турецкие власти должны приложить больше усилий для эффективного регулирования крайне трудного положения армян и других национальных меньшинств.

В Бюро высказали беспокойство в связи с внешней политикой Турции, которая по их оценке, противоречит основным целям внешней политики и политики безопасности ЕС, особенно когда речь идет о Южном Кавказе. "Бюро Ай Дат считает, что Турция последовательно держится в стороне от ценностей и критериев ЕС", - говорится в заявлении

Вместе с тем Бюро призывает ЕС и стран-членов изучить возможность запрета деятельности в Европе организации ультраправых националистов "Серые волки".

Отметим, что в отчете по Турции, принятом 7 июня 448 голосами, депутаты Европарламента предупреждают, что, несмотря на неоднократные

заявления Турции о том, что она стремится стать членом ЕС, за последние два года страна последовательно отказывается от своих обязательств. "Без четкого и значительного прогресса в реформах, связанных с ЕС, Европарламент не может поддержать возобновление переговоров о вступлении с Турцией", отмечалось в докладе, где также выразили сожаление в связи со сложными отношениями Турции с соседними государствами-членами ЕС

В докладе отмечается продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека в Турции. Европарламентарии сожалеют о продолжающемся юридическом и административном давлении на гражданское общество и правозащитников, юристов и журналистов. Они призывают Еврокомиссию обеспечить достаточное финансирование продемократических усилий в Турции.

Отмечается, что Турцией открыто игнорируя обязательные постановления Европейского суда по правам человека в отношении дела Османа Кавалы и других, нынешнее правительство Турции сознательно разрушило любые надежды на возобновление процесса вступления в ЕС в настоящее время.

Депутаты Европарламента призывают правительство Турции добросовестно рассматривать заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, конструктивно участвовать в усилиях по решению возможных нерешенных вопросов и воздерживаться от оказания какого-либо неоправданного давления в этом процессе. Европарламент также призвал Турции признать Геноцид армян в Османской империи.