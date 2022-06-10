Пятница, 10 Июня 2022 13:08

АрмИнфо.Несмотря на радикально противоречивые геополитические подходы, компромисс между Западом и РФ в вопросе необходимости разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе очевиден. Подобное мнение выразила АрмИнфо эксперт - азербайджановед Татевик Айрапетян.

"В этом свете, обсуждения в рамках "коридорной" логики данных процессов в ходе визита главы МИД РФ Лаврова в Армению были вполне ожидаемой частью его повестки. Вопросы вызывает упоминание гостями облегченного варианта коммуникаций между Арменией и Азербайджаном на фоне упоминания обеими переговорными сторонами недопустимости коридорно - экстерриториальной логики в ходе данных процессов. Вопросы, ответов на которые пока что нет", - отметила она. Глава российской дипломатии прибыл в Армению с рабочим визитом 8 июня. 9 июня помимо переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном Лавров провел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. 10 июня глава МИД РФ принимает участие в ереванском заседании Совета глав МИД ОДКБ.

На фоне Украины, основной целью визита Лаврова в Армению эксперт считает удержание руки на пульсе южно-кавказской динамики в целом. Согласно Айрапетян, в Москве очевидную заинтересованность Запада в регионе, в целом, и Армении, в частности, прекрасно видят. И в свою очередь стремятся оказать противодействие планам США и ЕС понизить роль Москвы в региональных процессах и самим стать ей альтернативой. "Гвоздем ереванских заявлений Лаврова, конечно, стало его заявление о решении проблемы арцахского села Парух в рамках процесса делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном. Данное заявление входит в противоречие с его же собственным заявлением о необходимости различий между решением арцахской проблемы и уточнением армяно-азербайджанской границы. Важно отметить, что заявление Лаврова по Паруху было расценено в Баку как антиазербайджанское. О чем уже успели заявить в МИД Азербайджана, не забыв в сотый или тысячный раз охарактеризовать присутствие российских миротворцев в Арцахе как "временное присутствие на территории Азербайджана", - подытожила Айрапетян