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Главы МИД ОДКБ в Ереване приняли совместное заявление по вопросам международной безопасностиГлавы МИД ОДКБ в Ереване приняли совместное заявление по вопросам международной безопасности
Дашнакцакан: Политические преследования в Армении приобретают системный характерДашнакцакан: Политические преследования в Армении приобретают системный характер
Генсек ОДКБ: Ситуация непростая во всех наших трех регионах коллективной безопасностиГенсек ОДКБ: Ситуация непростая во всех наших трех регионах коллективной безопасности
Сейран Оганян обвинил власти Армении в непонимании закона <Об обороне> и политизации должности начальника ГШ ВССейран Оганян обвинил власти Армении в непонимании закона <Об обороне> и политизации должности начальника ГШ ВС
Мирзоян: До сих пор открыт вопрос, связанный с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию АрменииМирзоян: До сих пор открыт вопрос, связанный с вторжением азербайджанских войск на суверенную территорию Армении
Кара Макдональд на встречах в Ереване подчеркнула приверженность США оказанию помощи армянскому народу в построении демократического будущегоКара Макдональд на встречах в Ереване подчеркнула приверженность США оказанию помощи армянскому народу в построении демократического будущего
Бюро Бюро "Ай Дат" призывает Совет Европы осудить деструктивную роль Турции в карабахском конфликте
СНБ Армении задержал директора телекомпании СНБ Армении задержал директора телекомпании "Еркир Медиа"
Эксперт: Компромисс между Западом и РФ в вопросе необходимости разблокирования коммуникаций очевиденЭксперт: Компромисс между Западом и РФ в вопросе необходимости разблокирования коммуникаций очевиден
Дипломат: Несмотря на 30-летнее опоздание, Армения сделала критически важный шаг в направлении развития отношений с СШАДипломат: Несмотря на 30-летнее опоздание, Армения сделала критически важный шаг в направлении развития отношений с США
В этом году число посетителей фестиваля ©Yerevan Wine Days достигло 60 тысячВ этом году число посетителей фестиваля ©Yerevan Wine Days достигло 60 тысяч
Фильм из Армении “Мое черное сердце” показали на международном кинофестивале этнического и регионального кино в ЧувашииФильм из Армении “Мое черное сердце” показали на международном кинофестивале этнического и регионального кино в Чувашии
Представители Армении участвуют в Молодежном форуме СНГ Представители Армении участвуют в Молодежном форуме СНГ "Молодые парламентарии - взгляд в будущее Содружества"
Эрдоган: Турция и Россия прилагают совместные усилия по модернизации азербайджанской армииЭрдоган: Турция и Россия прилагают совместные усилия по модернизации азербайджанской армии
В Армении прокурор обвиняется в получении взятки в особо крупных размерахВ Армении прокурор обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах
Сторонникам Движения сопротивления не позволили подойти к резиденции президента РА, где в эти минуты начинает свою работу СМИД ОДКБСторонникам Движения сопротивления не позволили подойти к резиденции президента РА, где в эти минуты начинает свою работу СМИД ОДКБ
Прогноз: Достичь деарменизации Арцаха в ближайшем будущем Алиеву не удастсяПрогноз: Достичь деарменизации Арцаха в ближайшем будущем Алиеву не удастся
Иранист: Иран беспокоит Иранист: Иран беспокоит "Зангезурский коридор", а не уточнение границ между Арменией и Азербайджаном
<Движения сопротивления> направляется к гостинице, где поселилась российская делегация и глава МИД РФ<Движения сопротивления> направляется к гостинице, где поселилась российская делегация и глава МИД РФ
Замминистра ИД Армении рассказал помощнику госсекретаря США о гуманитарных проблемах из-за войны, развязанной Азербайджаном против АрцахаЗамминистра ИД Армении рассказал помощнику госсекретаря США о гуманитарных проблемах из-за войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха
Азербайджан вернул заблудившегося 1 июня жителя БердзораАзербайджан вернул заблудившегося 1 июня жителя Бердзора
Ален Симонян: Попытка решить нагорно-карабахский конфликт силовым путем противоречит обязательству Азербайджана перед Советом ЕвропыАлен Симонян: Попытка решить нагорно-карабахский конфликт силовым путем противоречит обязательству Азербайджана перед Советом Европы
Из Баку ответили Лаврову по ситуации вокруг ПарухаИз Баку ответили Лаврову по ситуации вокруг Паруха
Лавров: Нормализация армяно-турецких отношений должна способствовать общему оздоровлению обстановки в регионеЛавров: Нормализация армяно-турецких отношений должна способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе
Мирзоян обратил внимание Лаврова на антиармянскую и экспансионистскую риторику высшего руководства АзербайджанаМирзоян обратил внимание Лаврова на антиармянскую и экспансионистскую риторику высшего руководства Азербайджана
Лавров представил Пашиняну дополнительные шаги по нормализации обстановки в регионеЛавров представил Пашиняну дополнительные шаги по нормализации обстановки в регионе
Ереван надеется на поддержку Москвы в вопросе делимитации границы и возвращения военнопленных из БакуЕреван надеется на поддержку Москвы в вопросе делимитации границы и возвращения военнопленных из Баку
В центре Ереване появится памятник армяно-российской дружбе В центре Ереване появится памятник армяно-российской дружбе "Единство на века"
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Мирзоян назвал неконструктивным попытки властей Турции увязать нормализацию отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессомМирзоян назвал неконструктивным попытки властей Турции увязать нормализацию отношений с Арменией с армяно-азербайджанским процессом
Сергей Лавров убежден: другого пути кроме полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не существуетСергей Лавров убежден: другого пути кроме полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не существует
Ереван и Москва опровергли коридорную логику разблокировки региональных коммуникаций, озвучиваемую АзербайджаномЕреван и Москва опровергли коридорную логику разблокировки региональных коммуникаций, озвучиваемую Азербайджаном
Мирзоян: В Армении политического кризиса однозначно нетМирзоян: В Армении политического кризиса однозначно нет
Лавров: Ситуация вокруг карабахского села Парух в числе приоритетов российских военныхЛавров: Ситуация вокруг карабахского села Парух в числе приоритетов российских военных
При поддержке GeoProMining  Русский драматический театр имени Станиславского получил новую акустическую и световую системуПри поддержке GeoProMining  Русский драматический театр имени Станиславского получил новую акустическую и световую систему
Генштаб ВС Армении впредь не будет заниматься закупкамиГенштаб ВС Армении впредь не будет заниматься закупками
В Ереване пройдет гастрономический фестиваль <Утест фест>В Ереване пройдет гастрономический фестиваль <Утест фест>
ЮКЖД запускает электропоезд Ереван-Севан-ШоржаЮКЖД запускает электропоезд Ереван-Севан-Шоржа
Армения переходит к неперсонифицированным данным в системе электронного здравоохраненияАрмения переходит к неперсонифицированным данным в системе электронного здравоохранения
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
Госдеп США: Баку и Ереван имеют возможность продвинуться в нормализации отношенийГосдеп США: Баку и Ереван имеют возможность продвинуться в нормализации отношений
Боррель призвал усилить сотрудничество Евросоюза со странами Южного Кавказа в сфере обороныБоррель призвал усилить сотрудничество Евросоюза со странами Южного Кавказа в сфере обороны
Защита: Судья Тигран Симонян отказался сообщить день и время судебного заседания по делу Игоря ХачатуроваЗащита: Судья Тигран Симонян отказался сообщить день и время судебного заседания по делу Игоря Хачатурова
В Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультацииВ Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультации
Глава МИД Армении и председатель Венецианской комиссии обсудили гумманитарную ситуацию в регионе после агрессии Азербайджан против АрцахаГлава МИД Армении и председатель Венецианской комиссии обсудили гумманитарную ситуацию в регионе после агрессии Азербайджан против Арцаха
Посол ЕС призвала все стороны в Армении воздерживаться от разжигания ненависти и провокацийПосол ЕС призвала все стороны в Армении воздерживаться от разжигания ненависти и провокаций
Думанян надеется, что ЮНЕСКО приложит все усилия для обеспечения безопасности армянского культурного наследия АрцахаДуманян надеется, что ЮНЕСКО приложит все усилия для обеспечения безопасности армянского культурного наследия Арцаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Борт главы МИД России приземлился в Ереванском аэропорту Борт главы МИД России приземлился в Ереванском аэропорту "Звартноц"
Второй год подряд АраратБанк - Второй год подряд АраратБанк - "Лучший суб-депозитарный банк" Армении
Власти задумались над оказанием социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуацииВласти задумались над оказанием социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
В рамках встречи министров иностранных дел стран ЦА и КНР руководитель МИД Tуркменистана провел двусторонние встречиВ рамках встречи министров иностранных дел стран ЦА и КНР руководитель МИД Tуркменистана провел двусторонние встречи
Лавров: ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в ЕвроатлантикеЛавров: ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике
Эксперт: Убийства на границе продолжают оставаться основным козырем и политическим кредо АлиеваЭксперт: Убийства на границе продолжают оставаться основным козырем и политическим кредо Алиева
Шушаник Нерсисян освобождена от должности зампредседателя Комитета госдоходов Армении.Шушаник Нерсисян освобождена от должности зампредседателя Комитета госдоходов Армении.
Агровузы Армении и России реализовали совместный образовательный проект в области виноделияАгровузы Армении и России реализовали совместный образовательный проект в области виноделия
Россия отменила ковидные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и КиргизиейРоссия отменила ковидные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией
Мгер Григорян обсудил работы по разблокированию транспортных коммуникаций с послами Франции и СШАМгер Григорян обсудил работы по разблокированию транспортных коммуникаций с послами Франции и США
Турецкий МИД осудил и назвал Турецкий МИД осудил и назвал "предвзятым и оторванным от реальности" доклад Европейского парламента по Турции
Безналичное лето: Возможность выиграть 22 путевки для клиентов АмериабанкаБезналичное лето: Возможность выиграть 22 путевки для клиентов Америабанка
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Эксперты
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Дипломат: Несмотря на 30-летнее опоздание, Армения сделала критически важный шаг в направлении развития отношений с СШАДипломат: Несмотря на 30-летнее опоздание, Армения сделала критически важный шаг в направлении развития отношений с США
Прогноз: Достичь деарменизации Арцаха в ближайшем будущем Алиеву не удастсяПрогноз: Достичь деарменизации Арцаха в ближайшем будущем Алиеву не удастся
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Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности