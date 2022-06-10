Пятница, 10 Июня 2022 12:52

АрмИнфо. В столице Чувашии завершился пятнадцатый Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино.

Как сообщает пресс-служба ЧМКФ, в 2022 году в нем принимали участие картины из одиннадцати стран мира – от республик, входящих в состав Российской Федерации, до стран Европы и Центральной Азии.

Армению на фестивале представлял режиссер Гаруш Казарян. Он участвовал в конкурсе этнического и регионального кино с трагикомедией “Мое черное сердце”, и его работа была отмечена специальным дипломом жюри.

“До этого мне уже доводилось принимать участие в кинофестивалях за рубежом, но это мой первый фестиваль, который я посетил на территории России. Впечатления самые положительные, все хорошо организовано” – подвел Казарян личные итоги участия в ЧМКФ-2022.

По его словам, киноиндустрия республики сейчас находится на подъеме. Армения не только снимает кинофильмы и представляет их на международных кинофестивалях, но и организует международные кинофестивали на своей территории, строит кинотеатры в отдаленных регионах.

“Есть государственные кинотеатры, есть частные кинотеатры, и в Ереване, и в регионах. И, когда фильмы выходят в прокат, они выходят в прокат по всей стране. Это и европейские, и американские фильмы, и отечественные фильмы. Были даже случаи, когда в Армении выходили в прокат фильмы с британских кинофестивалей, которые зрители в соседних странах увидеть в прокате не могли. Так же у нас проводятся международные кинофестивали, самые известные из них – “Золотой абрикос” и фестиваль короткометражного кино Yerevan Short Film Festival. Иногда ESFF становится площадкой для международных премьер. В целом в Армении сейчас хорошо развивается индустрия полнометражного кино, есть много работ, которые могли бы быть показаны на территории СНГ и интересны зрителю”, – отметил Казарян, добавив, что многое в Армении делается и для поддержки отечественных деятелей искусства, и для прихода в национальную киноиндустрию молодых специалистов.

Он также сообщил, что завершает работу над новой картиной, которая скоро увидит свет.

“Это фильм о литературе. Сейчас наш мир в погоне за прогрессом с появлением интернета начал забывать о книгах, люди меньше читают их. И я решил снять фильм о том, что литература важна, фильм о том, как во время коронавирусных событий люди начали возвращаться к чтению книг, к познанию мира через них, а не только через интернет. В моем фильме занимает центральное место роман Джеймса Джойса “Улисс”. Главные герои очень похожи на героев «Улисса», но это и не его экранизация, и не попытка переосмысления”, – пояснил он.

Еще одна работа Гаруша Казаряна скоро представит Армению на Форуме молодого кино стран СНГ “Умут” в Кыргызстане.

“В рамках Ташкентского международного кинофестиваля в 2021 году я был на мастер-классах у Люка Бессона, Жерара Депардье и Стивена Сигала. По условиям и итогам пятидневного обучения я снял фильм “Cycle”, который потом участвовал в этом фестивале. Он связан с историей Великого Шелкового пути, и я намерен презентовать “Cycle” и зрителям в Бишкеке в конце июня”, – резюмировал режиссер.