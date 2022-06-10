Пятница, 10 Июня 2022 12:45

АрмИнфо. В Армении прокурор обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах.

Так, согласно сообщению Генеральной прокуратуры РА, в результате совместной работы СНБ и Генпрокуратуры были получены фактические доказательства, что заместитель прокурора административного района Шенгавит г. Ереван К.Н., будучи должностным лицом, в целях содействовать назначению обвиняемому Н.Д, по расследуемому уголовному делу более мягкого наказания получил взятку в особо крупных размерах 2,5 млн драмов через двух посредников.

По решению исполняющего обязанности Генерального прокурора Республики Армения от 8 июня 2022 г., по факту было возбуждено уголовное дело по признакам п.2. ч.4 ст. 311 УК РА, п.1 ч.3. ст. 312 УК РА и ч.1 ст. 313 УК РА. Дело передано на расследование в антикоррупционный комитет. 9 июня исполняющим обязанности Генерального прокурора РА было принято решение о привлечении К.Н. в качестве обвиняемого по статье п.2. ч.4 ст. 311 УК РА.

На основании постановлений следователя о задержании К.Н, и других лиц, совершивших преступление (еще три лица - ред.), СНБ РА подвергла вышеуказанных лиц приводу.