Пятница, 10 Июня 2022 12:44

АрмИнфо. Сторонникам Движения сопротивления не позволили подойти к резиденции президента РА на Баграмяна 26, где в эти минуты начинает свою работу заседание совета глав МИД ОДКБ.

Участники шествия начали шествие от площади Франции к резиденции президента, однако, не дошли до здания, поскольку полицейские заблокировали перекресток проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна и не позволяют участниками мирного шествия продолжить шествие.

К месту, где проходит заседание СМИД ОДКБ, стянуты большое число полицейских, в том числе и силы спецназначения.

Оппозиционный депутат от фракции "Армения" Арам Вардеванян в ходе своего выступления перед участниками шествия отметил, что при визите любой международной делегации они будут их информировать, что "действующая, уходящая власть в Армении не имеет мандата в это стране". "Сегодня обсуждения в формате ОДКБ. Чтобы вы понимали, это одна из немногих Организаций, которая может протянуть руку помощи при угрозе безопасности своим членам. Таковой является Армения. А теперь посмотрим какая ситуация в действительности, более года Вооруженные силы вторглись и находятся в Сюникской области РА. Возникает вопрос, действующие власти обращались к ОДКБ?", - вопрошал оппозиционер.

В этом ключе он напомнил, что согласно 4 пункту Устава Организации, агрессия против любого члена ОДКБ - эта агрессия против всего военного альянса. "Теперь вопрос, обращались ли власти Армении в соответствии с этим пунктом за помощью к ОДКБ? Ответ прост, нет. Но почему не обращались? Поскольку бездарны и не могут и не хотят защищать интересы Армении. Поэтому они должны уйти", - сказал Вардеванян, в этом ключе он напомнил, что 6 января, когда Армения председательствовала в ОДКБ, были задействованы механизмы Организации для Казахстана.

"Получается, что действующие власти РА могли использовать механизмы ОДКБ для Казахстана, но не стали использовать эти инструментов для Армении, собственной страны. Это же абсурд", - сказал оппозиционер, выразив возмущение тем обстоятельством, что и до сих пор Армения не стремиться использовать эти механизмы для защиты собственной страны.

После этого, собравшиеся начали скандировать "Армения без Никола!".

Накануне вице-спикер НС Ишхан Сагателян заявил, что участники Движении намерены озвучить свои требования. "Мы договорились, что должны озвучить позицию народа любой делегации, прибывающей в Армению", - сказал он, добавив, что они находятся в рабочих обсуждениях, чтобы придать движению новый импульс и довести борьбу до окончательного и победного конца, в ближайшее время выступят с подробными программными положениями о планах.

Отметим, что в эти минуты в Ереване начинает работу СМИД ОДКБ. После прибытия делегаций запланировано совместное фотографирование. Состоятся заседания в узком и расширенном составе. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступят с заявлениями для прессы по итогам мероприятия.

В повестке дня заседания вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, укрепления механизмов быстрого кризисного реагирования ОДКБ.

По итогам заседания планируется подписание меморандума о взаимопонимании между представителями государств-членов ОДКБ по вопросам внешней политики, обороны и безопасности, программу консультаций на 2022-2024 годы.