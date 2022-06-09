Четверг, 9 Июня 2022 21:31

АрмИнфо. Участники протестного митинга Движения сопротивления проводят шествие в центре Еревана.

Участники акции начали шествие с площади Франции, они намерены пройти рядом с гостиницей, где поселилась российская делегация и глава МИД России Сергей Лавров. <Мы покажем нашу силу, нашу волю, вновь озвучим наши требования. Голос армянского народа должен быть услышан>, - сказал один из лидеров Движения, вице-спикер парламента РА Ишхан Сагателян.

Ранее сегодня оппозиция провела акцию перед зданием МИД Армении, где должна была состояться встреча глав внешнеполитических ведомств РА и РФ Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова. По словам Ишхана Сагателяна, их цель - заявить российским партнерам, что любая достигнутая договоренность с действующей властью, которая "не имеют мандата народа на то, чтобы вести страну к новым уступкам" - не имеет силы.

Отметим также, что Национально-демократический полюс проводит акцию протеста у посольства РФ в Армении. Они несут плакаты с надписью <Деколонизация>.