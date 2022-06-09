Четверг, 9 Июня 2022 20:13

АрмИнфо.Азербайджан вернул жителя города Бердзора А.А, оказавшегося на их стороне 1 июня, сообщает Полиция МВД Арцаха.

<1 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 69-летний житель города Бердзора А.А. пропал без вести. В результате поисковых работ, проведенных полицией Кашатагского района совместно с военнослужащими российского миротворческого контингента, выяснилось, что он заблудился и оказался на азербайджанской стороне.

В результате переговоров, которые велись при посредничестве миротворцев, 9-го июня около 12:00 А.А. был передан сотрудникам полиции Кашатагского района. Обстоятельства уточняются>, - сообщается на странице ведомства в Facebook.