Четверг, 9 Июня 2022 18:51

АрмИнфо. Попытка решить нагорно-карабахский конфликт силовым путем противоречит обязательству Азербайджана перед Советом Европы. Об этом заявил 9 июня председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян в ходе встречи с Генеральным секретарем ПАСЕ Деспиной Хацивасилиу-Цовилис в Страсбурге.

Как сообщает пресс-служба Парламента, спикер НС с сожалением констатировал, что после 44- дневной войны в Нагорном Карабахе осталось много нерешенных проблем, самой актуальной из коих является вопрос немедленного возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.

По мнению Симоняна, ПАСЕ следует придерживаться положений принятой ею же резолюции о гуманитарных последствиях нагорно-карабахского конфликта ("Humanitarian consequences of the conflict between Armenia and Azerbaijan/Nagorno-Karabakh conflict"), в которой затронуты проблемы армянских военнопленных, гуманитарного доступа в Арцах, сохранения армянского духовного и историко-культурного наследия, меры по стабилизации ситуации на границах и другие срочные вопросы.

Глава Парламента еще раз подтвердил приверженность Армении в установлении мира чего, как он отметил, нельзя сказать об азербайджанских властях, до сих пор проводящих армянофобскую и воинственную политику в отношении Республики Армения.

Согласно источнику, в ходе встречи стороны обсудили также вопросы, связанные с ролью ПАСЕ в укреплении демократии в Армении, в частности, работу содокладчиков Мониторинговой комиссии.-