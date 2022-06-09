Четверг, 9 Июня 2022 18:07

АрмИнфо. Деятельность учрежденных Азербайджаном и Арменией делимитационных комиссий, как и предусматривалось ранее, преследует цель делимитации государственной границы двух стран.

Об этом заявила начальник управления пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева комментируя слова министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что ситуация с селом Парух будет рассмотрена в контексте делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

"В рамках этого процесса не предусматривается рассмотрение каких-либо вопросов за пределами азербайджано-армянской государственной границы, в том числе связанных с территориями временного размещения российского миротворческого контингента", - отметила она.

Отметим, что 9 июня на пресс-конференции в Ереване на вопрос АрмИнфо о том, какие шаги предпринимает российская сторона для полного вывода азербайджанских вооруженных сил с территорий вокруг села Парух Нагорного Карабаха, Лавров отметил, что российские военные, держат этот вопрос в качестве одного из своих приоритетов, о чем хорошо осведомлены армянские коллеги.

"Там уже есть определенные результаты с точки зрения деэскалации обстановки на земле. И у нас есть понимание, что в рамках уже начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решатся", - сказал российский министр.

Отметим, что 24 марта стало известно, что ВС Азербайджана нарушив линию соприкосновения, вторглись в село Парух Аскеранского района Арцаха и пытались захватить стратегическую высоту Караглух. Данные территории находятся в зоне ответственности российских миротворцев. Страны сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Азербайджана восстановить линию соприкосновения от 23 марта. Однако, ВС Азербайджана продолжают находиться на высоте Караглух, в результате чего более 400 человек не могут вернуться в свои дома.