Четверг, 9 Июня 2022 17:58

АрмИнфо. Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений. Об этом 9 июня на совместной пресс- конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Это тоже должно способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе. В этом же русле наше общее мнение о необходимости обеспечить ритмичную работу региональной платформы "3+3" с участием трех южно-кавказских стран и трех их соседей. Это важный дополнительный канал для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между странами региона и их соседями", - заявил российский министр.

При этом Лавров отметил, что в ходе сегодняшней встречи особое место было уделено мерам по укреплению безопасности, стабильности и мира на Южном Кавказе.

"У нас общее мнение о неукоснительном выполнении договоренности лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г, равно как и от 11 января и 26 ноября 2021 г.

Мы признательны за высокую оценку стабилизирующей роли российского миротворческого контингента в поддержании мира и безопасности в регионе и выразили удовлетворение итогами состоявшейся 3 июня в Москве встречи трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран, которые занимаются вопросами разблокирования всех транспортных и экономических связей в Закавказье.

Затронута и тематика комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии Российской Федерации. С нашей стороны мы подтвердили готовность помогать и заключению мирного договора между Ереваном и Баку и в целом решать гуманитарные проблемы, которые сохраняются в этом регионе", - подчеркнул Лавров, в заключение пригласив армянского коллегу посетить с визитом любой город Российской Федерации.