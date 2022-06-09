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АрмИнфо. Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений. Об этом 9 июня на совместной пресс- конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это тоже должно способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе. В этом же русле наше общее мнение о необходимости обеспечить ритмичную работу региональной платформы "3+3" с участием трех южно-кавказских стран и трех их соседей. Это важный дополнительный канал для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между странами региона и их соседями", - заявил российский министр.
При этом Лавров отметил, что в ходе сегодняшней встречи особое место было уделено мерам по укреплению безопасности, стабильности и мира на Южном Кавказе.
"У нас общее мнение о неукоснительном выполнении договоренности лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г, равно как и от 11 января и 26 ноября 2021 г.
Мы признательны за высокую оценку стабилизирующей роли российского миротворческого контингента в поддержании мира и безопасности в регионе и выразили удовлетворение итогами состоявшейся 3 июня в Москве встречи трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран, которые занимаются вопросами разблокирования всех транспортных и экономических связей в Закавказье.
Затронута и тематика комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии Российской Федерации. С нашей стороны мы подтвердили готовность помогать и заключению мирного договора между Ереваном и Баку и в целом решать гуманитарные проблемы, которые сохраняются в этом регионе", - подчеркнул Лавров, в заключение пригласив армянского коллегу посетить с визитом любой город Российской Федерации.
|<Движения сопротивления> направляется к гостинице, где поселилась российская делегация и глава МИД РФ
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|Из Баку ответили Лаврову по ситуации вокруг Паруха
|Лавров: Нормализация армяно-турецких отношений должна способствовать общему оздоровлению обстановки в регионе
|Мирзоян обратил внимание Лаврова на антиармянскую и экспансионистскую риторику высшего руководства Азербайджана
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|Ереван надеется на поддержку Москвы в вопросе делимитации границы и возвращения военнопленных из Баку
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Сергей Лавров убежден: другого пути кроме полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не существует
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|Армения переходит к неперсонифицированным данным в системе электронного здравоохранения
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|Госдеп США: Баку и Ереван имеют возможность продвинуться в нормализации отношений
|Боррель призвал усилить сотрудничество Евросоюза со странами Южного Кавказа в сфере обороны
|Защита: Судья Тигран Симонян отказался сообщить день и время судебного заседания по делу Игоря Хачатурова
|В Ереване состоялись армяно-российские межмидовские консультации
|Глава МИД Армении и председатель Венецианской комиссии обсудили гумманитарную ситуацию в регионе после агрессии Азербайджан против Арцаха
|Посол ЕС призвала все стороны в Армении воздерживаться от разжигания ненависти и провокаций
|Думанян надеется, что ЮНЕСКО приложит все усилия для обеспечения безопасности армянского культурного наследия Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Борт главы МИД России приземлился в Ереванском аэропорту "Звартноц"
|Второй год подряд АраратБанк - "Лучший суб-депозитарный банк" Армении
|Власти задумались над оказанием социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
|В рамках встречи министров иностранных дел стран ЦА и КНР руководитель МИД Tуркменистана провел двусторонние встречи
|Лавров: ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике
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|Шушаник Нерсисян освобождена от должности зампредседателя Комитета госдоходов Армении.
|Агровузы Армении и России реализовали совместный образовательный проект в области виноделия
|Россия отменила ковидные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией
|Мгер Григорян обсудил работы по разблокированию транспортных коммуникаций с послами Франции и США
|Турецкий МИД осудил и назвал "предвзятым и оторванным от реальности" доклад Европейского парламента по Турции
|Безналичное лето: Возможность выиграть 22 путевки для клиентов Америабанка
|B Aфганистане возобновлено строительство железнодорожной ветки Aкина-Aндхой
|Из жизни ушел бывший ректор Ереванского госуниверситета Арам Симонян
|В Армении впервые пройдут Европейские дни археологии
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|Оскароносный режиссер Терри Джордж возглавит жюри конкурса полнометражных фильмов XIX кинофестиваля "Золотой абрикос"
|Европарламент высоко оценивает недавнее армяно-турецкое сближение и призывает Турцию признать Геноцид армян
|Team Telecom Armenia улучшает условия тарифных пакетов COSMO и COMBO
|Спикер парламента Армении посетит Иран
|Президент Tуркменистана принял первого заместителя Генерального секретаря OOH
|Cостоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел Российской Федерации С.Лавровым
|В Армении 71 % респондентов не доверяют действующему правительству и парламенту
|В Армении 98.2% респондентов сказали нет присоединению Арцаха к Азербайджану
|Оппозиция обвинила ЕС в двойных стандартах
|В Армении 17 % респондентов поддерживают идею создания Союзного государства с Россией и Беларусью
|В Армении 67 % респондентов назвали отрицательным для страны развал Советского союза
|В Армении 59% респондентов считают проигрыш в ходе 44-дневной войне самым большим провалом правления Никола Пашиняна
|МО РА: В ДТП в Вайодзоре пострадали 10 военнослужащих-срочника и офицер
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